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Miłość w Szczecinie

Data publikacji: 24 lipca 2026 r. 18:22
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2026 r. 18:22
Miłość w Szczecinie
materiały Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  

Szczecińskie spacery miejskie to doskonała okazja, by odkryć miasto z zupełnie nowej perspektywy. W programie znajdują się zarówno spacery ogólne, prezentujące najważniejsze miejsca i historię Szczecina, jak i wycieczki tematyczne, pozwalające zgłębić wybrane aspekty miasta. Każda trasa prowadzona jest przez przewodników o różnym stylu i podejściu, dzięki czemu każdy spacer ma swój unikalny charakter – szczególnie w przypadku tras tematycznych.

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I tak w sobotę o  g. 11 w Szklanym Domku (Centrum Informacji Turystycznej na Alei Kwiatowej) rozpocznie się spacer pod hasłem „Miłosne Historie Szczecina”. Strzały Amora wypuści Daria Zając-Bernard

Wydarzenie reklamowane jest tak: „Spacer szlakiem wielkich namiętności, złamanych serc i skandali, które przed laty elektryzowały całe miasto. Poznamy historie wpływowych postaci i zwykłych mieszkańców, których życie miłosne bywało bardziej burzliwe niż wody Odry. Odkryjemy miejsca dawnych schadzek, portowych uciech i dworskich intryg, o których do dziś mówi się tylko szeptem. Przekonacie się, że historia Szczecina ma też swoje pikantne, nieznane dotąd oblicze”.

(as)

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