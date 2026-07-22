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Drift na ulicy zakończył się utratą prawa jazdy

Data publikacji: 22 lipca 2026 r. 11:36
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2026 r. 11:36
Drift na ulicy zakończył się utratą prawa jazdy
Fot. Mirosław Winconek  

Niebezpieczny popis za kierownicą zakończył się poważnymi konsekwencjami dla kierowcy. W Szczecinie mężczyzna, ruszając spod świateł, celowo wprowadził samochód w poślizg, wykonując tzw. drift.

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Zauważyli to policjanci drogówki, którzy jechali do obsługi innego zdarzenia drogowego. Kierowca został zatrzymany do kontroli.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili również nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu. W efekcie zatrzymano dowód rejestracyjny samochodu i wydano zakaz dalszej jazdy.

Za niebezpieczny manewr kierowca stracił także prawo jazdy.

– Chwila brawury może doprowadzić do tragedii, dlatego każdy kierowca ma obowiązek dostosować styl jazdy do obowiązujących przepisów oraz warunków panujących na drodze – przypomina szczecińska policja. – Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu zależy od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych za kierownicą.

(K)

 

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