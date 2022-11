Miliony na sprzęt dla WOMP. Skorzysta nawet 5 tysięcy pacjentów rocznie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej i rehabilitacji leczniczej. Placówka przeznaczy na te zakupy ponad 3,3 mln zł. Na kwotę tę składa się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - ze specjalnej puli środków unijnych. Sprzęt ma trafić do jednostki do czerwca 2023 roku. Skorzystać z niego będzie mogło nawet 5 tysięcy osób rocznie.

Szczeciński WOMP zakupi kilkadziesiąt sztuk wysokiej klasy urządzeń medycznych. To m.in.: 5 aparatów USG, głowice do badania tarczycy, 9 lodówek medycznych do gabinetów zabiegowych, 3 lampy szczelinowe wyposażone w mikroskop binokularny, 3 tonometry, 3 kontrastometry, 3 fotele laryngologiczne, 2 spirometry, 2 kardiografy, defibrylator, 10 foteli do podawania zastrzyków, bieżnia kardiologiczna, 7 aparatów EKG, a także 4 rowery rehabilitacyjne, 2 bieżnie rehabilitacyjne, bieżnie z redukcją chodu, drabinki, orbitrek czy aparat do terapii falą uderzeniową wraz z zestawem do regeneracji.

W piątek, 4 listopada, umowę gwarantującą przekazanie eurofunduszy podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor placówki Małgorzata Sysło-Przedpełska. Spotkanie było także okazją do przekazania 5 translatorów. Urządzenia ułatwią codzienną komunikację z obcokrajowcami, szczególnie obywatelami Ukrainy, którzy coraz częściej korzystają ze świadczeń medycznych polskiej ochrony zdrowia.

Zakup będzie możliwy dzięki unijnym środkom REACT-UE uruchomionym na działania naprawcze wynikające z pandemii koronawirusa.

(sag)