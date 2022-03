Mieszkania za remont po raz drugi w Policach

Jedenaście mieszkań właśnie zaoferowały Police tym mieszkańcom, którzy nie mają własnego lokum i są gotowi zainwestować swój czas i pieniądze w remont lokalu z zasobu gminy. To już druga taka oferta. Poprzednio w tym programie „Mieszkanie za remont” zaoferowano tyle samo lokali. Tylko dwa nie znalazły chętnych – te najbardziej zniszczone.

Można się spodziewać dużego zainteresowania ofertą gminy, bo w poprzedniej edycji nie każdemu chętnemu udało się podpisać umowę na remont (po którym nabywa się prawo do najmu) wybranego mieszkania. Najpewniej przynajmniej część z nich spróbuje w tej drugiej edycji. W pierwszej wpłynęło ponad 100 wniosków, ale spora część (około 40) nie spełniała wymogów formalnych. O większość lokali ubiegało się więc więcej osób i rozstrzygało losowanie. Ale na dwa mieszkania, najbardziej zniszczone, w ogóle nie było chętnych.

W obecnej ofercie znalazły się lokale o różnej powierzchni całkowitej: od 25 do 85 metrów kwadratowych, jedno-, dwu-, trzy- i nawet 4-pokojowe. Wszystkie wymagające generalnego remontu. Są zlokalizowane w różnych częściach gminy: w nowej i starej części Polic, w polickiej Jasienicy czy w Trzebieży.

Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców Polic, którzy mają dochód, ale nie posiadają prawa do żadnego lokalu mieszkalnego. Są też kryteria dochodowe (górne i dolne) – to oferta dla tych, których nie stać na kupno mieszkania na wolnym rynku, ale będą w stanie utrzymać wynajęty im przez gminę lokal.

Wnioski można składać od 29 kwietnia do 13 maja do godz. 14. Jest możliwość wcześniejszego obejrzenia zaoferowanych lokali w wyznaczonych przez gminę terminach.

Więcej o programie i tegorocznej ofercie gminy można przeczytać na jej stronie internetowej. W poniedziałek 28 marca ogłoszono rozpoczęcie drugiej części programu „Mieszkanie za remont”.

