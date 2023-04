Mieszkańcy Świnoujścia wciąż walczą o dostęp do plaży i zabytków [GALERIA]

Mieszkańcy Świnoujścia nie wyobrażają sobie miasta bez dostępu do latarni, Fortu Gerharda i warszowskiej plaży. W sobotę spacerowali po rondzie w Łunowie i zablokowali krajową „trójkę”. To już drugi tego typu protest. Manifestujący są zdeterminowani podejmować kolejne działania, żeby przekonać decydentów do zmiany decyzji, która rujnuje lokalne biznesy i komfort życia. Fot. Kamil Czuba

Mieszkańcy Świnoujścia nie zamierzają składać broni w sprawie zamkniętej drogi przy ul. Ku Morzu, która prowadzi na kąpielisko Warszów oraz do wielkich atrakcji naszego regionu: latarni morskiej i Fortu Gerharda. O interwencję w tej sprawie zaapelował również do premiera RP świnoujski samorząd.

Podobnie jak tydzień wcześniej, w sobotnie południe mieszkańcy zebrali się na rondzie w Łunowie oraz przy miejscowej szkole podstawowej, żeby urządzić spacer. Jak zapewniali „szukali drogi na plażę”. Była to kolejna już manifestacja mieszkańców Świnoujścia przeciw zamykaniu ul. Ku Morzu, która – przypomnijmy – została wyłączona z ruchu decyzją wojewody zachodniopomorskiego ze względu na wprowadzenie strefy bezpieczeństwa wokół terminalu LNG. Manifestacja spowodowała długie korki na krajowej „trójce”. Protestujący podkreślali, że nie ma nikogo, komu na bezpieczeństwie zależy bardziej niż ludziom, którzy mieszkają w sąsiedztwie gazoportu i pierwsi odczują skutki ewentualnego nieszczęścia, ale wszystko zostało rozwiązane w sposób nieprzemyślany.

- Dzisiaj rozmawiamy z kierowcami, którzy jadą do nas na weekend ze Szczecina i innych części kraju i w ogóle dziwią się, że droga do latarni i fortu jest zamknięta, bo planowali odwiedzić te atrakcje i pospacerować po naszej pięknej plaży - mówi w rozmowie z „Kurierem”, Dariusz Kuc, reprezentant przedsiębiorców z prawobrzeża - Chcemy, żeby otwarto ul. Ku Morzu, a jeżeli przedstawiciele służb, którzy przekonali wojewodę do zamknięcia drogi, obawiają się o bezpieczeństwo, to niech zwiększą ochronę i zastosują nowoczesne technologie do obrony gazoportu.

***

Więcej na temat zablokowanej drogi do plaży i zabytków przeczytacie w poniedziałkowym (24 kwietnia) wydaniu Kuriera Szczecińskiego i e-wydaniu.

BaT