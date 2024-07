Mieszkańcy powiedzieli „nie” terminalowi kontenerowemu

Mieszkańcy Świnoujścia z osiedla, w którym ma powstać terminal kontenerowy, jednogłośnie zagłosowali przeciw lokalizacji terminala kontenerowego na swojej plaży. Przez aklamację. - Podczas budowy gazoportu zapewniano nas, że na wschód od ul. Ku Morzu nie powstanie już żadna przemysłowa inwestycja. Tutaj mamy naszą plażę, niezwykłe zabytki, ostatnie miejsca rekreacji. Oszukano nas - tłumaczą rozmówcy „Kuriera”.

Było to spotkanie mieszkańców osiedla Warszów, które poprzedziło sesję Rady Miasta dotyczącą terminalu kontenerowego, która ma odbyć się we wtorek, o g. 14.30 w hotelu Interferie. Najważniejszym punktem spotkania była opinia mieszkańców w sprawie tej inwestycji. Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy zagłosowali przeciw terminalowi, żaden się nie wstrzymał, żaden nie podniósł ręki „za”. Warto dodać, że nie jest to pierwsze takie głosowanie mieszkańców w tej sprawie. Stanowcze „nie” powiedzieli już podczas zebrania mieszkańców w czerwcu 2017 roku.

Głosowanie poprzedziła relacja prezydent Joanny Agatowskiej oraz jej zastępcy Arkadiusza Mazepy ze spotkania m.in. z przedstawicielami inwestora chcącego wybudować terminal kontenerowy. Warto dodać, że ci mają pojawić się osobiście na wtorkowej sesji Rady Miasta. Z relacji samorządowców wynika, że przedstawiciele katarsko-belgijskiego konsorcjum nie wiedzieli o wielu brakach infrastrukturalnych bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z ich inwestycją, tj. brakiem dróg dojazdowych, bocznic czy problemami z zaopatrzeniem w wodę (czyli w związku z kwestiami, które w swoim odwołaniu do decyzji lokalizacyjnej wskazał samorząd), a także społecznych, bo sądzili, że lokalnie ta inwestycja jest w Świnoujściu akceptowana. Tymczasem od lat wiadomo, że wcale nie jest. Pominięto konsultacje społeczne. Wbrew pierwszym zapewnieniom - nie było też żadnego referendum. „Kurier” o sprawie informował wielokrotnie.

Mieszkańcy prawobrzeżnej części Świnoujścia przeciw terminalowi protestują wspierani także przez tych mieszkańców lewobrzeża, którzy nie chcą, żeby miasto „z modnego kurortu zamieniło się w drugą Gdynię”. Uważają, że samorząd pod wodzą Janusza Żmurkiewicza niespecjalnie słuchał ich głosu i stąd m.in. fałszywe przekonanie, że tej inwestycji sprzeciwią się tylko Niemcy, które powielają krajowe media. - Zwyczajnie nas przez lata ignorowano - padały głosy z sali.

Na terminalu kontenerowym ma się nie skończyć. Zgodnie z informacją wzbogaconą o wizualizację, która wpadła w ręce samorządowców, podaną na spotkaniu przez radnego Dariusza Krzywdę - plany decydentów zakładają nie tylko budowę kontrowersyjnego terminala kontenerowego przez katarsko-belgijskie konsorcjum, ale dalej na wschód - także portu uniwersalnego. Problem w tym, że jest to kolejne złamanie społecznej obietnicy złożonej mieszkańcom przez przedstawicieli władz portu oraz polityków podczas budowy gazoportu, że kolejne tereny, objęte zresztą programem ochronnym NATURA 2000, nie będą przez port anektowane.

Przypomnijmy, że blokada ul. Ku Morzu w związku z tzw. strefą bezpieczeństwa to z punktu widzenia zarówno mieszkańców, jak i świnoujskich samorządowców tylko pretekst, bo chodzi o to, żeby do ruiny doprowadzić dwa czołowe zabytki regionu, tj. latarnię morską i Fort Gerharda, wypędzić ludzi z plaży na Warszowie, żeby inwestor nie martwił się o ruch turystyczny obok swojej inwestycji - tak podczas budowy, jak i eksploatacji. Mieszkańcy są zdeterminowani, żeby walczyć o swoją „małą ojczyznę”. Zapowiadają kolejne protesty.

Tekst i fot. BaT