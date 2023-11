Coraz bliżej rekordu

Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 16 listopada dotarła 260. dostawa skroplonego gazu od początku funkcjonowania gazoportu, a jednocześnie 54. w tym roku. Gazowiec „Al Ghariya” dostarczył ponad 200 tys. m sześc. surowca z Kataru. To trzeci ładunek LNG, jaki dotarł do Świnoujścia w listopadzie. Kolejny „Flex Aurora” przypłynął w tym tygodniu, a w przyszłym spodziewany jest jeszcze jeden – „Maran Gas Vergina” (obydwa z gazem ze Stanów Zjednoczonych). Według zapowiedzi, w 2023 roku świnoujski terminal ma przyjąć rekordową liczbę ponad 60 dostaw LNG. Przypomnijmy, że w 2022 roku PGNiG z Grupy Orlen odebrało 58 ładunków skroplonego gazu (o 23 więcej niż w 2021).

(ek)