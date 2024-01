Kolejny rekordowy rok dostaw do świnoujskiego gazoportu

Gazowiec „Al Sahla” dostarczył ostatni w 2023 roku ładunek LNG do świnoujskiego terminalu. Fot. Terminal LNG/X

W 2023 roku do Świnoujścia dotarły 62 dostawy skroplonego gazu ziemnego. To o cztery ładunki więcej niż w roku poprzednim. Intensyfikacja importu surowca drogą morską pozwoliła na zwiększenie ilości dostarczonego LNG w 2023 r. do ok. 4,66 mln ton. Oznacza to pełne wykorzystanie przez Grupę Orlen zarezerwowanej przepustowości polskiego gazoportu.

– Za nami pierwszy pełny rok niezależności Polski od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu. – LNG potwierdziło w nim swoją rolę jednego z filarów systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rekordowa liczba odebranych przez Grupę Orlen ładunków skroplonego gazu ziemnego to wynik inwestycji, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Budowa własnej floty gazowców czy rezerwacja pełnych mocy regazyfikacyjnych w nowym pływającym terminalu w Zatoce Gdańskiej, to gwarancja stabilnych dostaw do polskich odbiorców oraz istotne wzmocnienie pozycji Grupy w regionie.

Od początku istnienia Terminalu im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do gazoportu dotarło 268 ładunków LNG. W 2023 roku były 62 dostawy, których łączny wolumen wyniósł ok. 4,66 mln ton LNG. Ostatni ładunek dotarł do terminalu 29 grudnia na podstawie długoterminowej umowy z katarskim partnerem – QuatarEnergyLNG (dawniej Qatargas). Gazowiec „Al Sahla” dostarczył ok. 90 tys. ton gazu w postaci skroplonej.

W ostatnich latach liczba ładunków LNG odbieranych przez Grupę Orlen sukcesywnie wzrasta. W 2021 roku do terminalu w Świnoujściu zawinęło 35 metanowców. W 2022 roku zrealizowano 58 dostaw o łącznym wolumenie 4,4 mln ton skroplonego gazu ziemnego, co pozwoliło zaspokoić ok. jedną trzecią krajowego zapotrzebowania na surowiec.

W 2023 roku głównym kierunkiem, z którego LNG importowano do Polski, były Stany Zjednoczone. Z amerykańskich portów do Świnoujścia wypłynęło 41 statków w ramach zakupów długoterminowych oraz typu spot. Na drugim miejscu znalazł się Katar z liczbą 19 dostaw. Po jednym transporcie trafiło do świnoujskiego gazoportu z Trynidadu i Tobago oraz Gwinei Równikowej.

W umacnianiu roli LNG w krajowym systemie bezpieczeństwa energetycznego istotne znaczenie ma rozwój własnej floty gazowców. W październiku 2023 roku w koreańskiej stoczni Hyundai Samho Heavy Industries odbyła się uroczystość nadania imienia dwóm kolejnym jednostkom czarterowanym przez Grupę Orlen – „Święta Barbara” i „Ignacy Łukasiewicz”. Dołączają one tym samym do pływających już po międzynarodowych wodach statków „Lech Kaczyński” i „Grażyna Gęsicka”. Te ostatnie w minionym roku dostarczyły do Polski osiem ładunków LNG (łącznie ponad 0,5 mln ton).

Dalszą intensyfikację krajowego importu LNG oraz rozwój działalności koncernu w tym segmencie umożliwi m.in. planowane na 2028 rok uruchomienie w Zatoce Gdańskiej drugiego polskiego gazoportu. Grupa Orlen zarezerwowała w nim pełne moce regazyfikacyjne, które wyniosą 6,1 mld m sześc. rocznie. Po oddaniu inwestycji do użytku oraz zakończeniu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lech Kaczyńskiego w Świnoujściu łączna przepustowość obu instalacji wzrośnie do ok. 14 mld m sześc.

(ek)