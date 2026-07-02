Mieszkańcy alarmują, a zarządca stawia płot i milczy

Po nagłośnieniu sprawy zarządca nieruchomości postawił ogrodzenie. Fot. Internauta

Niebezpieczna sytuacja przy budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Stargardzie. Do redakcji wpłynęło zgłoszenie dotyczące odpadających fragmentów elewacji, które mogą stanowić zagrożenie dla osób poruszających się chodnikiem.

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Jak informuje osoba, która zwróciła uwagę na problem, z budynku odpadają płaty tynku, które spadają bezpośrednio na przejście dla pieszych.

– To niebezpieczne dla przechodniów – napisał czytelnik. – Płaty spadają na chodnik, którym codziennie chodzą ludzie.

Administracją obiektu zajmuje się firma AdDom. Nasza redakcja zgłosiła najpierw sprawę straży miejskiej. Zwróciliśmy się też do zarządcy z pytaniami dotyczącymi stanu technicznego budynku i planowanych działań. Odpowiedzi się jednak nie doczekaliśmy mimo wcześniejszych zapowiedzi przekazania stanowiska. Tymczasem mieszkaniec, który wcześniej sygnalizował o odpadającym tynku, poinformował nas wczoraj, że przed obiektem pojawiło się ogrodzenie zabezpieczające teren.

Ponownie zapytaliśmy firmę AdDom, czy w związku z problemem planowany jest remont elewacji lub inne prace zabezpieczające.

– Nie udzielamy informacji, mieszkańcy wiedzą, co się dzieje z ich budynkiem – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Choć mieszkańcy mogą być świadomi sytuacji, przechodnie nadal pozostają bez informacji, jak długo utrudnione będzie korzystanie z chodnika i czy konieczne będzie poruszanie się jezdnią w pobliżu budynku. ©℗

(w)

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