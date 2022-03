Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie też pomaga uchodźcom

Miejska Biblioteka w Szczecinie włączyła się w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Organizuje wydarzenia w kilku filiach.

Wraz z Fundacją Pełnia Wyrazu i Refugees Szczecin w ProMediach przy al. Wojska Polskiego 2 MBP przygotowała Klubik Wielokulturowy dla dzieci w wieku 5-12 lat. Zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00. Bibliotekarze i wolontariusze zadbają o zorganizowanie aktywności, m.in.: wspólne czytanie, nauka języka polskiego, gry planszowe, zajęcia plastyczne, spacery, komputery i internet. MBP zaprasza do kontaktu: tel. 666 871 342, mail: wielokulturowo.wsparcie@gmail.com

W czytelni ProMediów udostępniono trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i z możliwością wydruku podstawowych dokumentów urzędowych.

Filia nr 19 przy ul. Włościańskiej 1 organizuje kiermasz. Ci, którzy postanowią otworzyć serca i „portfele” i wesprą finansowo konto Związku Ukraińców Polskich w Szczecinie (minimalna kwota 10 zł.), mogą liczyć na darmowy prezent książkowy do odebrania. Wśród prezentów czytelnicy znajdą m.in.: kryminały, powieści obyczajowe, książki dla dzieci i młodzieży popularnych autorów. Warunkiem otrzymania prezentu jest okazanie dowodu wpłaty. Wpłat należy dokonać na to konto: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie, 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731. Kod SWIFT WBKPPLPP

W filiach nr 6 przy ul. Dziennikarskiej 39 i nr 7 przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 MBP przygotowała zbiórkę dla dzieci uchodźców przebywających w Szczecinie. Zaprasza do przynoszenia puzzli, materiałów szkolnych i plastycznych (np. kolorowanki, bloki, kredki, farby, flamastry, piórniki) oraz zabawek sensorycznych do zajęć z terapeutami. Zbiórka trwa do soboty. Filia nr 12 przy ul. Marcina 1 zbiera artykuły pierwszej pomocy: bandaże, opaski uciskowe, plastry, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. MBP prosi o sprawdzenie daty ważności. Ta zbiórka także trwa do soboty.

(as)