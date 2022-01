Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Coś dla turystów, coś dla przedsiębiorców

System Miejsc Przyjaznych Rowerzystom - to nowy pomysł, który ma uatrakcyjnić trasy rowerowe budowane na Pomorzu Zachodnim. Do udziału w programie zachęca lokalnych przedsiębiorców między innymi współwłaścicielka pola namiotowego w Mirowie w gminie Moryń, pierwszego obiektu zgłoszonego do MPR.

- Naszą aspiracją jest stworzenie oraz oznakowanie tysiąca stu kilometrów tras rowerowych, które zostały ułożone w koncepcję czterech szlaków głównych - przypomniał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas konferencji w Zamku Książąt Pomorskich. - Zbliżamy się do połowy tego ambitnego dzieła. W tym roku mamy zaplanowane oddanie kolejnych dwustu kilometrów.

Marszałek poinformował, że rozbudowa tras służyła wydłużeniu sezonu turystycznego, temu, aby odkryć piękna miejsca naszego regionu, ale także po to, aby te miejsca dostały impuls gospodarczy. Dlatego infrastruktura publiczna musi być obudowana inwestycjami prywatnymi - gastronomią, noclegami, punktami postojowymi.

- W związku z tym, że mamy wspaniałe ukształtowanie terenu, od pojezierzy wałeckich, drawskich, a skończywszy na pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego, możemy zaproponować wszystkim turystom dogodne warunki, aby uprawiać aktywną turystykę - mówiła Anna Bańkowska z zarządu województwa zachodniopomorskiego.©℗

