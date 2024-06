Międzynarodowy Dzień Uchodźców - manifestacja w Szczecinie. Tak niewielu - dla tak wielu

"Przeciwko zbrodniom w Palestynie, w Ukrainie i w każdym zakątku ziemi" protestowali uczestnicy manifestacji na pl. Adamowicza w Szczecinie. Fot. Arleta NALEWAJKO

Nie było tłumu wspierającego uchodźców. Niespełna dwadzieścia osób wzięło udział w manifestacji ph. "W jedności siła", jaka w czwartek (20 czerwca) odbyła się na pl. Adamowicza w Szczecinie.

Zgromadzenie zostało zorganizowane w Międzynarodowym Dniu Uchodźców. Zgodnie z intencją jego inicjatorów, miało zjednoczyć protestujących "przeciwko zbrodniom w Palestynie, w Ukrainie i w każdym zakątku ziemi. Przeciwko sytuacji na wschodniej granicy Polski i przeciwko coraz bardziej nacjonalistycznej polityce. Przeciwko ludobójstwom i okupacjom".

- Czy to nie zastanawiające, że w Szczecinie jest tak mały odzew na wezwanie do solidarności z migrantami?

- Owszem, to smutne. Z jednej strony: ludzie są zmęczeni i wypaleni po ośmiu latach protestowania, stania na ulicy. Wszyscy mają tego dość. Także my. Wolałabym być w zupełnie innym miejscu niż tu: znów stać z megafonem i krzyczeć o sprawiedliwość. Ale jeżeli my nie staniemy, to kto to zrobi? - na pytanie "Kuriera" odpowiadała Monika "Pacyfka" Tichy z Lambda Polska, współorganizatorka wydarzenia.

- Jak Pani tłumaczy bierność i obojętność ulicy?

- Szokuje mnie, że sprawa uchodźców porusza tak zaskakująco mało osób. Z niedawnych badań opinii społecznej, opublikowanych bodaj w Oko Press, wynika, że wrażliwość na los uchodźców o innym niż biały kolorze skóry jest w naszym kraju marginalny. Gdy Putin zaatakował Ukrainę, to szeroko otwieraliśmy drzwi i przyjmowaliśmy uciekających przed wojną: karmiliśmy ich, pocieszaliśmy, okazywaliśmy wrażliwość na ich potrzeby. Potem natomiast, gdy okazało się, że naszej pomocy i wsparcia potrzebują również osoby o ciemniejszym odcieniu skóry, to... Przestaliśmy ich traktować jak ludzi. Pozwoliliśmy, aby umierali w lesie - żeby tylko nie pojawili się koło naszych domów. To jakaś schizofrenia, której nie rozumiem. I obojętność, której nie rozumiem. Nie wiem, skąd taki relatywizm.

- Czy jest więc sens obchodzenia Dnia Uchodźcy?

- Jest. Bo uchodźctwo to doświadczenie nie tylko współczesne mnóstwa osób. Ale również historyczne. Także dobrze znane w przeszłości naszego kraju i rodaków. Mieliśmy przecież nawet rząd na uchodźctwie. Polskie dzieci uciekały przed II wojną światową m.in. do Indii. Z kolei wielu naszych rodaków uciekało na Zachód przed realiami PRLu. Jezus też był uchodźcą... Ucieczka przed niebezpieczeństwem to powszechne doświadczenie człowieka. Niezrozumiałe jest więc zamykanie oczu na fakt, że podstawowym instynktem człowieka jest ratowanie życia. Uchodźcy właśnie w tym celu porzucają całe swe dotychczasowe życie, pozycję zawodową i społeczne więzi. Ucieczka - do miejsca, którego języka nie znamy, do ludzi, których nie znamy, do świata, który jest nam obcy - naprawdę nie jest prosta. Tymczasem wielu w naszym kraju patrzy na ten ludzki dramat naskórkowo. Jako na jakiś kaprys. W Międzynarodowym Dniu Uchodźców przypominamy, że tak nie jest.

Nie o ucieczkę z żądzy zysku chodzi. My, jako organizacja zajmująca się prawami osób LGBT+ jesteśmy szczególnie wrażliwi na osoby uciekające ze swych ojczyzn przed represją, jaka może ich spotkać za to kim są. W wielu krajach świata za homoseksualizm grozi kara więzienia, chłosty, nawet śmierć. Ludzie doświadczają więc uchodźctwa, żeby przeżyć i żyć.

- Jeżeli więc nie zamykać oczu na uchodźców, to...

- Powinniśmy otwierać na nich serca. Uruchomić empatię. Przygotować na nich procedury, a przede wszystkim przestrzegać prawa międzynarodowego. Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby do reżimowego kraju - jakim jest Białoruś - były wypychane ciężarne, matki z dziećmi, osoby stare i chore. Bo jeśli nie powiemy NIE, to... Gdzie wtedy będzie nasze człowieczeństwo? - na pytania "Kuriera" odpowiedziała Monika "Pacyfka" Tichy z Lambda Szczecin.

Współorganizatorami czwartkowej manifestacji na pl. Adamowicza były również Stowarzyszenie Mi-Gracja oraz Czarny Protest Szczecin. ©℗

(an)