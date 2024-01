Blokada trwa. Mieszkańcy Świnoujścia rozpoczęli protesty

Dariusz

2024-01-13 18:33:27

hahaha 2024-01-13 18:09:07 Przeczytaj co jest na dole napisane "hejt stop!komentuj nie obrażaj "i nie pisz tam o nas jeżeli nie rozumiesz o co walczym nie zniżę się do twojego poziomu ale widać że za mądry nie jesteś