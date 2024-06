Miasto zmienia budżet i zaciąga pożyczkę

Marek Sateja, zastępca szefa Staży Miejskiej w Szczecinie, powiedział, że straż interweniuje codziennie w sprawie nielegalnego handlu. Nakłada mandaty w wysokości 500 zł. Teraz ma być tak, że jeżeli ktoś dostał mandat, a nadal będzie prowadził nielegalny handel, to jego sprawa trafi do sądu. ©℗

dotacje 2024-06-13 19:29:58 Uchwała nr LVII/1601/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu: 100.000 zł dofinansowania działalności Zamku Książąt Pomorskich. Podobnie Uchwała nr VI/N/1609/24 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Woj. Zachodniopom.: 1.755.116 zł na przejazdy kolejowe. Musimy wspierać Urząd Marszałkowski ?

zaciskanie pasa 2024-06-13 18:46:28 Miasto Szczecin wystąpiło z wielu organizacji, np Hanza (składka roczna 2.000 euro), Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (składka roczna 7.500 zł) itp. tłumacząc to koniecznością oszczędzania. Jednocześnie wciąż wpłacamy składkę członkowską do Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (wysokość rocznej składki Krakowa, więc pewnie Szczecina także, wynosi aż 602.000zł!). Jest tu sporo do zaoszczędzenia - wystarczy wystąpić z UMP im. Pawła Adamowicza

Czyli miasto podwyzs 2024-06-13 11:04:26 nam wkrotce podatki.

klemens 2024-06-13 11:00:27 gdybym ja się tak zadłużał to dawno bym wylądował pod mostem . Nie ma pożyczek korzystnych dla pożyczkobiorcy. Zaciąganie długów powinno odbywać się za zgodą mieszkańców . Referendum .

Tak zarządzali 2024-06-13 09:54:01 Tak zarządzali gminą, że przestała istnieć. To jedyny taki przypadek w Polsce tzn Były wójt i skarbniczka gospodarowali gminą Ostrowice w woj. zachodniopomorskim tak nieudolnie, że ostatecznie z powodu długów została zlikwidowana. To był pierwszy i jak dotąd jedyny taki przypadek w Polsce. Właśnie zapadł wyrok w sprawie. Nierzetelni włodarze byłej gminy mają pójść do więzienia na 7 lat. Zapowiadają jednak apelację.

dociek liwy 2024-06-13 09:37:39 Kiedy oświadczenia majątkowe naszych młodziutkich pięknych radnych?

Ceny skm 2024-06-13 07:50:59 Dlaczego bilet na Skm net tak drogi. W wawie na wszystkie linie kosztuje 180 a u nas 250 lub więcej. Kto to kupi

@ @art 2024-06-12 22:38:29 Nie opowiadaj bzdur! To korekta aktualnego, a zatem powstałego w aktualnym otoczeniu prawnym budżetu. Żaden ład nie ma tu nic do rzeczy. Dochody spadają, bo aktywność gospodarcza miasta słabnie, a długi rosną lawinowo, bo uśmiechnięta koalicja rządząca miastem chce uszczknąć coś ze znaczonych w większości na pseudo eko bzdury pieniędzy (na słomianych misiach zarabia się najlepiej). Oni zarobią, a my dostaniemy diodowe ciemnoświecące oprawy za miliony i wiele lat spłaty kredytu. Ale mi interes!

Do Ojca 2024-06-12 20:45:58 Tak, to się w sumie do tego powinno sprowadzać - czy nasi przestawiciele dobrze rządzą. Jak to Chinach mądry powiedział, nieważne jaki to kot byle dobrze łapał myszy. U nas umiejętność dobrego rządzenia dla obywateli a nie swojej kliki to obciążenie

@nick 2024-06-12 20:35:09 w Rzeszowie trochę więcej bo przyłączono do miasteczka wszystkie okoliczne wioski. Podobnie Gdańsk i Wrocław rozszerzał się już kilka razy w ostatnim 20 leciu. Szczecin ostatnie przyłączanie było w 1973r. Pora wreszcie zadbać o rozszerzenie granic miasta. W porównaniu z innymi większymi miastami jak Poznań, Łódź czy Bydgoszcz u nas prasowe wcale ludności nie ubywa. Z samego zapyziałego Poznania uciekło w ciągu 10 lat ponad 45 tys ludności

Ojciec słoika 2024-06-12 20:21:48 Mój syn pracownik IT płacący podatki w Szczecinie nic nie miał. Żłobek dla córki i przedszkole dla syna się nie należało bo za dużo zarabiał. Przeniósł się do wsi pod Szczecinem. Dzieci chodzą do przedszkola i do szkoły, tam płaci podatki i w głębokim odbycie ma Szczecin. Dalej tak rzadzcie.

./. 2024-06-12 19:22:54 Mnie nikt o kredyt nie pytał.Niech placą ci co go zaciągnęli.

@art 2024-06-12 18:13:53 Efekt polskiego ładu i ograbienia Szczecina na prawie 1 miliard złotych.

@;/ 2024-06-12 17:23:21 Nielegalny? To sprawdzcie branżę beauty z paragonami albo mafie paliwowe

Nick 2024-06-12 17:16:14 Dziękujemy za sprawne podjęcie decyzji o inwestycjach - muszą zostać rozliczone do 2027, więc czasu niewiele. Niech rządzący Szczeciną przyciągną zagranicznych inwestorów do Szczecina, żeby miasto się nie wyludniało - obecnie 390 tysięcy ludzi razem z expatami, podczas gdy w Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie coraz więcej ludzi. WIĘCEJ MIEJSC PRACY DLA MŁODYCH W SZCZECINIE!

;/ 2024-06-12 17:15:23 @Nielegalny:W zditm masz cennik za zajęcie pasa drogowego , w innych sklepach też się domagaj sprzedaży bez paragonu i podatków a potem dej szpital dej pociag itd.

;/ 2024-06-12 17:13:18 @ ""Ciepłe mieszkanie" ?, to niech się wycofają z zielonego nieładu".: Zielony ład to program polityczny pissu i komisarza wojciechowskiegoo ,kiedy to w koncu zrozumiecie ?!!!

;/ 2024-06-12 17:12:19 @ciekawy : "Ekooświetlenie - przecież to nieopłacalne, LEDowe światła też dobrze świecą i są tanie. " -PRZECIEŻ O TYM MOWA O LEDACH !

;/ 2024-06-12 17:07:46 Wydatki na inwestycje jak zawsze na plus mimo ze przez polski pissowski wał Szczecin 800 mln w plecy

Te handlujące babcie 2024-06-12 17:02:58 to nie elektorat Tuska , więc ich z buta panie Słowik ! Pieniądze dobry rząd czerpie z gospodarki ? Jak tam w gospodarce za nowych Prezesów z konkursu ? Jaki statek powstaje w Stoczni Wulkan ? W Gryfii nowy dok już jest , czy tną na złom tę część co PIS-iory wystrugały ? Co tam w PŻM-ie , już wróciła funkcja Armatora Zastępczego . Jest Donek , wraca stara moda ,więc pytam jako podatnik ?

Nielegalny 2024-06-12 16:39:45 Nielegalny mikroryneczek? Zamiast dostrzec zapał ludzi do prowadzenia biznesu a nie życia na grantach, dotacjach czy dietach to sprowadza się ich do roli jakiś przestępców. Warto zauważyć że jednocześnie nikt nie piętnuje i nie ściga prawdziwych przestępców podatkowych. No bo przecież luka VAT była największa w Europie a teraz się odradza. Babcię za bukiet kwiatów z działki i pietruszkę łatwiej skazać na mandat 500 zł i jednocześnie zabrać jej albo okroić czternastą emeryturę i podnieść opłaty

Art 2024-06-12 16:39:24 Dochody mniejsze o 35mln,deficyt 384mln.Świetlana przyszłość pokodowego Sttetina😁.