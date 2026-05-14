Miasto i ciasto. Piątek w Pałacu pod Globusem

Miasto, ciasto, projekt badawczy, a całość podszyta swoistą nadzieją, że efektem przedłużającego się remontu pl. Orła Białego będzie nowoczesna i wszystkim przyjazna przestrzeń miejska. Fot. Arleta NALEWAJKO

Dziedziniec Pałacu Pod Globusem – gdzie zostanie przeniesiona zabytkowa fontanna Orła Białego – już w piątek zadzieje się „Miasto i ciasto”. W wydarzeniu, którego współorganizatorami są Akademia Sztuki oraz Urban Lab Szczecin, wezmą udział zarówno obiecujący artyści, jak i osoby związane z trwającym procesem rewitalizacji trzech placów Starego Miasta.

Jeden dzień (piątek, 15 maja) z cyklem spotkań, dyskusji, filmów i… ciastem. Wydarzenie otwarte dla wszystkich, którzy przyjdą na dziedziniec Pałacu pod Globusem – w godz. 15-22 – z własnoręcznie upieczonym ciastem lub bez niego.

– „Miasto i ciasto” to wydarzenie odbywające się na dziedzińcu budynku Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego, podczas którego studenci i studentki z Wydziału Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego, wspólnie z projektem Urban Lab Szczecin, podzielą się wszystkim tym, co udało im się osiągnąć w procesie badawczym i twórczym przez minione sześć miesięcy. Oraz zaproszą do otwartej dyskusji o projektowaniu przestrzeni publicznej i naszym wpływie na nią – zapowiadają organizatorzy. – Obok filmów obiecujących artystów, będzie można zobaczyć prace zrealizowane wspólnie z sąsiadkami i sąsiadami „Orła Białego”, doświadczyć miejskiej czytelni, powspominać historię placu, obejrzeć stare zdjęcia, wziąć udział w dyskusjach z ekspertkami i ekspertami, doświadczyć kina plenerowego, a przede wszystkim spotkać się na pogaduszki przy cieście.

W programie również cykl otwartych spotkań z ekspertami. W tym gronie: miejski konserwator zabytków Michał Dębowski (g. 15 – pt. Miasto, ciasto i wędrująca fontanna), artyści i badacze – Zofia Kuligowska oraz Łukasz Jastrubczak (g. 16.30 – pt. Miasto i ciasto na głośnych ulicach), animatorzy procesu prototypowania pl. Orła Białego: Paweł Jaworski, Daniel Wacinkiewicz, Olga Wasieńko-Stefanowska oraz nieformalna grupa Ludzi z Placu (g. 18 – pt. Miasto jak ciasto? Rewitalizacja i wszystko, co po niej).

Organizatorzy zapowiadają również kolektywny partycypacyjny performance Anny Bielawskiej (g. 20.15) oraz pokazy kina plenerowego (g. 20.40). ©℗

