Miastem rządzą seniorzy! Prezydent przekazał "najstarszy klucz"

Tanecznym krokiem nestorzy weszli w szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Za parkiet posłużyła im trawa na Jasnych Błoniach, a biodra kołysali do hitów Abby, Heleny Majdaniec oraz Modern Talking. Prezydent Piotr Krzystek oficjalnie przekazał im klucze do miasta, którym będą rządzić do 22 sierpnia.

- Bycie seniorem ma swoje plusy. Na pewno nie jest to żaden powód do wstydu czy siedzenia na czterech literach w domu. Odkąd jestem na emeryturze, mam w końcu czas dla siebie. Dzieci odchowane, wnuki już prawie dorosłe. Pozostaje mi tylko korzystać z życia i się bawić - mówiła pani Halina, uczestniczka korowodu. - Ja już się w swoim życiu napracowałam. Teraz niech pracują młodzi - śmiała się.

Na szczecińskich seniorów czeka w tym tygodniu mnóstwo atrakcji. W poniedziałek barwny korowód oficjalnie zainicjował Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Nestorzy uzbrojeni w transparenty wyruszyli o godz. 11 z placu Kościuszki. Kiedy dotarli na Jasne Błonia, czekał już na nich DJ z przebojami ich młodzieńczych lat.

- To wy jesteście solą Szczecina. Cieszę się, że chcecie brać udział w Tygodniu Inicjatyw Senioralnych. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tych wszystkich przedsięwzięciach. To bardzo ważne, abyśmy byli blisko siebie w tych popandemicznych czasach, aby nikt nie pozostał sam i bez opieki. W wielu sytuacjach chodzi po prostu o to, aby być życzliwym wobec drugiego człowieka. Szczecin jest dla wszystkich, dla tych co chodzą do szkoły, pracują oraz oczywiście dla naszych seniorów, którzy są bardzo ważną częścią naszego miasta - podkreślił prezydent miasta Piotr Krzystek.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i każdy znajdzie coś dla siebie - od zajęć ruchowych, przez plastyczne, po koncerty. We wtorek na seniorów czekają m.in. warsztaty Nordic Walking, zajęcia Arteterapii z wykorzystaniem techniki decoupage, spacer z przewodnikiem ulicami Szczecina, a także warsztaty kreatywne design thinking prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz oprowadzanie po szczecińskiej filharmonii. Dzień zakończy koncert muzyczny w Klubie Seniora Activ przy ul. Wawrzyniaka 7. W godz. 16-18 wystąpią m.in. Józefinki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespół Opty-Malni, Solo Józef Kujwa, Zespół Ale Babki.

W środę specjalnie dla seniorów przygotowano naukę tańca Hula. Zajęcia prowadzone będą w godz. 10-15 na Wyspie Grodzkiej. Dodajmy, że spod namiotu Sali Koncertowej (dawna Opera) kursować będzie autobus do Wyspy Grodzkiej. Również w środę Miejska Biblioteka Publiczna ProMedia będzie prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy (zapisy tel. 91 312 67 59). Natomiast o godz. 18:30 Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza na fitness w ogrodzie.

Szczegółowy program całego Tygodnia Inicjatyw Senioralnych dostępny jest na stronie internetowej Centrum Seniora http://seniorszczecin.pl/tydzien-inicjatyw-senioralnych-16-22-sierpnia/. Redakcja "Kuriera" sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

(KaNa)