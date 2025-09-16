Wtorek, 16 września 2025 r. 
Miał przy sobie przy sobie pół kilo mefedronu. Na szczęście jest już w rękach policji

Data publikacji: 16 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 10:55
Fot. KMP Koszalin  

Policjanci z Posterunku Policji w Sianowie przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze, w oparciu o ustalenia operacyjne, zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który miał ponad pół kilograma mefedronu.

Mundurowi od pewnego czasu gromadzili informacje na temat mężczyzny mogącego mieć związek z narkotykami. Gdy ustalili, że posiada on większe ilości środków odurzających, zdecydowali się na interwencję. W jej trakcie znaleźli i zabezpieczyli ponad pół kilograma substancji psychotropowej, którą okazał się mefedron.

- Dalsze sprawdzenia wykazały, że 41-latek był już poszukiwany przez organy ścigania. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Tym razem trafił wprost do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na kolejne decyzje sądu - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)

