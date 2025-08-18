Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 
„Akcja trzeźwość” na drogach regionu po długim weekendzie

Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 18:56
W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych przeprowadzono akcję z cyklu „Trzeźwy poranek”. Policjanci w każdym powiecie województwa zachodniopomorskiego sprawdzali trzeźwość kierujących, w czasie której skontrolowali kilkanaście tysięcy kierowców. Finalnie wyeliminowali z ruchu blisko 70 kierujących po alkoholu oraz o 2 osoby po narkotykach.

Po zakończonym długim weekendzie w całym województwie od rana trwały się kontrole trzeźwości kierujących. Akcję rozpoczęto wczesnym rankiem, a w ciągu kilku godzin policjanci ujawnili blisko 70 osób po alkoholu. 32 nietrzeźwych kierowców wkrótce usłyszy zarzuty, za które grozi do trzech lat pozbawianie wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. W ich organizmie wykryto więcej niż 0,5 promila alkoholu. Kolejnych 35 było po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości od 2,5 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

– Niestety pomimo licznych apeli, w dalszym ciągu zatrzymujemy na drodze kierowców będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla potencjalnych zabójców za kierownicą – informują funkcjonariusze.

Brawo
2025-08-18 20:53:16
Szkoda jednak, że w niedzielę pomimo ogromnego ruchu, zero policjanta na drogach. A szaleńców, którzy zagrażali życiu innych było bez liku.
Dysanka
2025-08-18 20:36:58
A mieli samochody zabierać pijakom !!
czym tu się chwalić?
2025-08-18 20:34:21
Chwalicie się że kilkunastu tysiącom niewinnych kierowców zrobiliście bezprawne badanie, żeby złapać 70 osób na kacu. A kto ludziom zwróci stracony na tych debilnych kontrolach czas? Za decyzje o organizacji takich "akcji" ktoś z komendy powinien polecieć na pysk. Skuteczność bliska zeru, za to uciążliwość na bardzo wysokim poziomie. Pi9jani kierowcy nie jeżdżą z rana, tylko wieczorami i nocą. Chcecie wyłapać pijanych, to stańcie na wylotówce w stronę Stargardu czy Goleniowa. I to nie z rana
idiotyzm
2025-08-18 20:30:35
"skontrolowali kilkanaście tysięcy kierowców. Finalnie wyeliminowali z ruchu blisko 70 kierujących po alkoholu" - to trzeba być na prawdę nogą z matmy, żeby nie dostrzegać tu idiotyzmu tego typu akcji. To daje jakieś pół procenta szansy na zatrzymanie kogoś na kacu - nazywajmy rzeczy po imieniu, takie akcje nie wyłapują pijanych, tylko skacowanych, którzy nie mieli innego wyjścia niż jazda z rana. Ludzie stoją w korkach z rana, a tymczasem wieczorami nawaleni beemkarze śmigają sobie do woli
Nie piję,
2025-08-18 19:02:08
ale rozumiem problem! Nie piję , bo nie ma za co ! Wsio, wsio już z chaty wyniesłem!

REKLAMA

