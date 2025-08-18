„Akcja trzeźwość” na drogach regionu po długim weekendzie

Fot. KMP Gryfino

W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych przeprowadzono akcję z cyklu „Trzeźwy poranek”. Policjanci w każdym powiecie województwa zachodniopomorskiego sprawdzali trzeźwość kierujących, w czasie której skontrolowali kilkanaście tysięcy kierowców. Finalnie wyeliminowali z ruchu blisko 70 kierujących po alkoholu oraz o 2 osoby po narkotykach.

Po zakończonym długim weekendzie w całym województwie od rana trwały się kontrole trzeźwości kierujących. Akcję rozpoczęto wczesnym rankiem, a w ciągu kilku godzin policjanci ujawnili blisko 70 osób po alkoholu. 32 nietrzeźwych kierowców wkrótce usłyszy zarzuty, za które grozi do trzech lat pozbawianie wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. W ich organizmie wykryto więcej niż 0,5 promila alkoholu. Kolejnych 35 było po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości od 2,5 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

– Niestety pomimo licznych apeli, w dalszym ciągu zatrzymujemy na drodze kierowców będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla potencjalnych zabójców za kierownicą – informują funkcjonariusze.

(d)