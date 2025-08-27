Po używkach uciekał autem przed policją i uderzył w znak drogowy

Fot. KMP Szczecin

Podczas nocnej służby szczecińscy policjanci rozpoczęli pościg za kierowcą seata, który na widok ich radiowozu gwałtownie przyspieszył i zmienił kierunek jazdy.

Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wzywając kierującego do zatrzymania. Ten jednak zignorował polecenia, wjechał pod prąd i zmieniając kierunki jazdy uderzył samochodem w znak drogowy. Po chwili porzucił auto i dalej uciekał pieszo.

Po pościgu policjanci zatrzymali i obezwładnili 29-latka. Podczas kontroli osobistej znaleźli przy nim foliowe zawiniątko z narkotykami, a w samochodzie kolejne pakunki z zabronionymi substancjami, ukryte m.in. w torbie z zakupami, portfelu oraz kartonie na tylnym siedzeniu. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 52 gramy narkotyków. Badanie trzeźwości wykazało, że zatrzymany miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo test na obecność środków odurzających w organizmie dał wynik pozytywny.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a następnie osadzili go w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzuty dotyczące: prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Prokurator przychylił się do wniosku policji i skierował sprawę do sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-latka na trzy miesiące.

