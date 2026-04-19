Miał prawie 1,5 kg amfetaminy

Fot. KPP Stargard

Funkcjonariusze z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową, która doprowadziła do ujawnienia znacznych ilości środków odurzających. Z posiadanych przez policjantów informacji wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu stargardzkiego może przechowywać nielegalne substancje.

– Po sprawdzeniu tych ustaleń mundurowi udali się pod wskazany adres – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy KPP Stargard. – Na miejscu podjęli interwencję i wezwali mężczyznę do wydania przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. W trakcie czynności funkcjonariusze natrafili na torbę, w której znajdował się worek z białym proszkiem o charakterystycznym, intensywnym zapachu.

Przeprowadzone przez technika kryminalistyki badanie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Łączna waga narkotyku wynosiła blisko 1,4 kilograma. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Policja podkreśla, że sprawa jest w toku i możliwe są kolejne działania w jej ramach. ©℗

