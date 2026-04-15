Potrącenie nastolatki na ul. Śniadeckiego w Stargardzie. Interweniowały służby

Data publikacji: 15 kwietnia 2026 r. 09:30
Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2026 r. 09:30
Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Fot. Wioletta Mordasiewicz  

W środowy poranek, około godziny 8:30, na jednej z ulic Stargardu doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Na ulicy Śniadeckiego kierowca samochodu osobowego potrącił 17-letnią dziewczynę.

Jak poinformował asp. Wojciech Jędrych, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Oznacza to, że według wstępnych ustaleń obrażenia poszkodowanej nie zagrażały jej życiu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Oprócz funkcjonariuszy policji pojawił się również zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pomocy nastolatce. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję.

Funkcjonariusze apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu, kiedy natężenie ruchu jest największe.

(w)

