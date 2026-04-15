Huśtawka z przesłaniem. Nowy mural w Stargardzie

Malunek kosztował ponad 44 tys. zł. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Stargardzie zakończono prace nad nowym muralem, który powstał na ścianie budynku przy pl. św. Ducha 26 a,b. Autorem malowidła jest Bartosz Podlewski z Warszawy. Koszt realizacji malunku, który powstał na ponad 200 mkw., wyniósł ponad 44 tys. zł.

Mural był częścią większego projektu realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie, w ramach którego zaplanowano stworzenie 11 tzw. ekomurali. W drodze konkursu, w trybie zamówienia z wolnej ręki, wyłoniono dwóch wykonawców: Bartosza Podlewskiego oraz Michała Szarko ze Szczecina. To właśnie Podlewski odpowiadał za realizację pracy w Stargardzie.

– Do 15 kwietnia będzie gotowy – informował Tomasz Tokarzewski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Projekt, który ostatecznie wybrali mieszkańcy wraz z komisją, nosi tytuł „Huśtawka”. Przedstawia dziewczynkę huśtającą się na linie zawieszonej na rozłożystym drzewie. Dziecko unosi się wysoko wśród liści i ptaków, w słonecznym, pogodnym krajobrazie.

Mural niesie ze sobą ważne przesłanie ekologiczne, ma skłaniać do refleksji nad przyszłością najmłodszych; nad tym, czy będą mieli dostęp do czystego powietrza i terenów zielonych. Symboliczna huśtawka ukazuje równowagę między człowiekiem a naturą, którą łatwo można zaburzyć poprzez zanieczyszczenie środowiska, nadmierną urbanizację czy wycinkę drzew.

Dzięki swojej lokalizacji, na dobrze widocznej ścianie w centrum miasta, mural wpisał się w otoczenie i ma szansę stać się jednym z symboli zielonego, przyjaznego Stargardu.

– Będzie taki ładny jak mural kota Gacka w Szczecinie, który też tworzyłem – obiecywał tuż przed szkicowaniem Bartosz Podlewski z Warszawy. – Każdy projekt jest trudny, wymaga trochę „zabawy”, by był taki, jak należy.

– Jest piękny! – chwalą Stargardzianie. ©℗

(w)

