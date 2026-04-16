„Marsz 1,5 %” w Stargardzie. Stargard w korowodzie dla dobra wspólnego

– Dziękujemy za wsparcie – mówią przedstawicielki UTW w Stargardzie.

W Stargardzie odbył się 15 kwietnia „Marsz 1,5 %”. To pierwsza jego edycja. Jego głównym celem była promocja działalności organizacji pozarządowych oraz zachęcenie mieszkańców do przekazywania im 1,5 proc. podatku dochodowego.

– Ma na celu pokazać jak wielką siłę ma 1,5 proc. podatku przekazywanego organizacjom pozarządowym – mówi Aleksandra Bańkowska, koordynator Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. – To mały gest, ale dla nich wiele znaczy. Mamy dziś pierwszą edycję, ale nie ostatnią.

W Stargardzie jest ok. 30 organizacji, które korzysta z części podatku wpłacanego przez mieszkańców. Środowe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych inicjatyw społecznych.

– Mamy tyle aktywności, że te pieniądze zostaną wykorzystane w bardzo dobry sposób, bo główne utrzymujemy się ze składek, ale to niewiele – mówi Hanna Gębka, wiceprezes ds. organizacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie.

– Bardzo mocno korzystamy z 1,5 proc. podatku – mówi Bożena Świątczak, prezes stowarzyszenia Amazonek Stokrotka w Stargardzie. – Bardzo nam pomaga w naszej działalności. Pieniądze przeznaczamy na rehabilitację, sprzęt, wyjazdy rehabilitacyjne, turnusy, dajemy naszym amazonkom opiekę psychologiczną. Wszystko kosztuje. Łatwiej nam się żyje dzięki tym dopłatom.

Uczestnicy marszu wyruszyli sprzed Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej, skąd przeszli ulicami miasta w kierunku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie od rana trwał Dzień Otwarty. Kolorowy pochód, pełen transparentów i symboli organizacji, przyciągał uwagę przechodniów i budził duże zainteresowanie.

– Każdego roku przekazuję część swojego podatku wybranym organizacjom – mówi pan Piotr ze Stargardu. – Uważam, że warto je wspierać, bo przecież działają na rzecz nas wszystkich.

Organizatorzy podkreślali, że 1,5 proc. podatku to realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw; od działań charytatywnych, przez pomoc osobom potrzebującym, aż po projekty kulturalne i edukacyjne. Dzięki takim wydarzeniom jak wczorajszy marsz, mieszkańcy mogą lepiej poznać działalność organizacji oraz zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają one w życiu lokalnej społeczności. Marsz był nie tylko formą promocji, ale także okazją do integracji środowiska organizacji pozarządowych. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że wspólne działania zwiększają świadomość społeczną i pokazują, jak niewielki gest – przekazanie części podatku – może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnych inicjatyw.

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ

