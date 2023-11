Meżczyzna wpadł do wody w wolińskim porcie

Fot. OSP Wolin

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po południu w porcie w Wolinie. Przy ulicy Niedamira mężczyzna wpadł z nabrzeża do wody. Został on wyciągnięty na brzeg przez świadków zdarzenia. Jego organizm uległ jednak wychłodzeniu w zimnej wodzie.

Jako pierwsza na miejsce zdarzenia dotarła Ochotnicza Straż Pożarna Wolin. - Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, poprzez zapewnienie komfortu termicznego do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego - relacjonują druhowie.

Następnie mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala przez karetkę pogotowia. Na miejscu zdarzenia interweniowała też policja.

(k)