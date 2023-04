Akcja ratownicza na Zalewie Szczecińskim. Kajakarz w wodzie (akt. 1)

Fot. archiwum

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godz. 16 na Zalewie Szczecińskim.

W rejonie pierwszej bramy torowej wywrócił się kajak. Płynący nim mężczyzna wpadł do wody i nie był w stanie o własnych siłach wrócić na jednostkę. Udało mu się dodzwonić na numer alarmowy WOPR i podać swoją przybliżoną lokalizację. Kontakt z kajakarzem urwał się jednak, gdyż jego telefon zaczął tracić zasięg.

Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza z udziałem straży pożarnej, którą kierowała Morska Stacja Ratownicza SAR.

- Na pomoc wyruszył nasz statek ratowniczy "Monsun" z Trzebieży - powiedział nam Rafał Goeck, rzecznik prasowy SAR. - Udało się odnaleźć mężczyznę i wyciągnąć go z wody. Był silnie wyziębiony i wycieńczony. Co chwila tracił kontakt z ratownikami. Został przewieziony do Trzebieży i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala - informuje rzecznik.

(k)