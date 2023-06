Akcja na Miedwiu. Surfer w potrzebie

Ratownicy uratowali wodniaka, który bez nich miałby problem z dostaniem się na ląd. Fot. OSP Wierzbno

Służby uratowały surfera, któremu na jeziorze w okolicy Wierzbna zepsuł się sprzęt. Do zdarzenia doszło w środę około południa.

- Około godziny 12 zostaliśmy zadysponowani do udzielenia pomocy surferowi na jeziorze Miedwie – informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. - Po dotarciu na miejsce okazało się, że nie doznał on żadnego urazu. Uszkodzeniu uległ jedynie sprzęt, co uniemożliwiło mu powrót do miejsca wypłynięcia.

Druhowie opowiadają, że działania na wodzie utrudniał im silny wiatr. W akcji ratunkowej wzięły udział: dwie jednostki JRG Pyrzyce, OSP Wierzbno i OSP Bielkowo. Wszystkie przybyły na miejsce z łodziami.

(w)