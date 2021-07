Marynarz ubrany, Regaty Bałtyckie trwają

W piątek w Tallinie ruszyły Regaty Bałtyckie. Tego dnia szczeciński pomnik Marynarza z alei fontann został "ubrany" w granatowo-bordową koszulkę Reprezentacji Szczecina, która również bierze udział w zawodach.

Na wszystkie elementy garderoby zużyto około 15 metrów kwadratowych tkanin. Pomnik marynarza mierzy 5 metrów (wraz z cokołem). Na alei fontann stanął dokładnie 19 czerwca 1980 r. za sprawą pomysłodawców - Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, wnioskodawcy - Zbigniewa Abrahamowicza (głównego architekta miasta) i rzeźbiarza - Ryszarda Chachulskiego. Od 40 lat marynarz dumnie spogląda w kierunku placu Grunwaldzkiego, przypominając o morskim charakterze miasta.

Etap wyścigowy w Tallinie potrwa do niedzieli. Następnie Reprezentacja Szczecina ponownie przypłynie do Gdyni, skąd druga zmiana popłynie do Kłajpedy na drugi etap wyścigowy. Wielki finał Regat Bałtyckich zaplanowano w Szczecinie w ramach wydarzenia Żagle 2021. W grodzie Gryfa po raz pierwszy zacumuje rosyjska Krasotka. Na mieszkańców i turystów czekać będzie wiele atrakcji, a Krzysztof Meisinger wykona gitarowy koncert muzyki hiszpańskiej na pokładzie hiszpańskiej Atyli.

(kn)