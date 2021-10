Marszałek Grodzki immunitetu nie straci

Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej, nie straci immunitetu, przynajmniej na razie. A to oznacza, że prokuratura nie może postawić mu zarzutów korupcyjnych.



Wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz (też z PO), zdecydował sprawę prokuratorskiego wniosku o uchylenie immunitetu pozostawić "bez biegu". Centrum Informacyjne Senatu komunikuje: "W wezwaniu z dnia 13 kwietnia 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP wezwał do poprawienia i uzupełnienia wniosku z dnia 17 marca 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Wezwanie wskazywało wadliwie sporządzone uzasadnienie, w którym zawarto opis czynów, co do których prokurator nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, powodując wzajemną sprzeczność uzasadnienia i treści żądania, jak również zwrócono uwagę na brak upoważnienia dla Zastępcy Prokuratora Generalnego. Wniosek z dnia 23 kwietnia 2021 r., wraz z pismem przewodnim z dnia 28 kwietnia 2021 r., w dalszym ciągu zawiera braki formalne, niepozwalające na nadanie wnioskowi biegu. Powiela on bowiem odniesienie się do innych czynów, które nie są objęte wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego".

Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarża Grodzkiego, chirurga zajmującego się przeszczepami płuc, o branie łapówek. Chce mu postawić cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w 2006, 2009 i 2012 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, łapówki w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – Grodzki przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Marszałek twierdzi, że te zarzuty to element politycznej nagonki na niego prowadzonej przez obóz rządzący.

Sprawa zaczęła się od wpisu prof. Agnieszki Popieli z Uniwersytetu Szczecińskiego, która objęcie przez Grodzkiego funkcji marszałka skomentowała wpisem na Facebooku: "Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę”.

Polityk PO poczuł się zniesławiony. Wniósł sprawę przeciwko Popieli. W pierwszej instancji sąd uznał uczoną za winną. Warunkowo zawiesił postępowanie karne, ale nakazał jej publikację przeprosin za pomówienia. Sąd drugiej instancji wyrok uchylił. Proces rozpocznie się od nowa.

Alan SASINOWSKI