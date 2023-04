Marek Duklanowski już nie jest dyrektorem Wód Polskich

Marek Duklanowski przez cztery lata był dyrektorem szczecińskich Wód Polskich. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Marek Duklanowski nie jest już dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pożegnał się z tym stanowiskiem po czterech latach.

Były szczeciński radny PiS Marek Duklanowski pełnił stanowisko dyrektora RZGW w Szczecinie od maja 2019 roku.

W czasie swojej kariery zawodowej związany był z Bankiem Pocztowym SA, Getin Bankiem SA, Deutsche Bankiem PBC SA. Przed przejściem do Wód Polskich pracował na stanowisku prezesa portowej spółki Polskie Terminale.

O zakończeniu swojej pracy w Wodach Polskich poinformował w mediach społecznościowych.

– Po 4 latach zakończyłem pracę w Wodach Polskich RZGW Szczecin – napisał w środę na swoim profilu na Facebooku. – To piękny czas, pełen wyzwań, ambitnych działań, osiągania celów i owocnej współpracy z gronem prawdziwych Fachowców. Dla wszystkich Pracowników Wód Polskich i dla całego przedsiębiorstwa – sukcesów, zwycięstw i wszystkiego, co najlepsze!

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nowym dyrektorem RZGW ma zostać Marta Kobrzyńska-Chudzik, od niedawna zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy w szczecińskich Wodach Polskich, wcześniej związana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie są to jedyne zmiany personalne, do jakich doszło w ostatnim czasie w Wodach Polskich. W ubiegłym miesiącu nowym dyrektorem RZGW we Wrocławiu został Dariusz Karkos, kapitan żeglugi śródlądowej z wieloletnim stażem, absolwent m.in. Akademii Morskiej (obecnie Politechniki Morskiej) w Szczecinie.

Wody Polskie zajmują się m.in. wydawaniem zgód na taryfy za wodę i ścieki, prowadzą akcje lodołamania oraz przeciwdziałają suszy i powodzi. Prowadzą szereg inwestycji, w tym na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

(ek)