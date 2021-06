Jak skutecznie pozbyć się szyldozy? Po raz kolejny wraca dyskusja

głównie środowiska Gazety Wyborczej i jej akolitów... Polacy mają trochę inne problemy - np bieda, brak perspektyw, kiepska służba zdrowia, nadmierny fiskalizm państwa itd - można odnieść wrażenie że "szyldoza" jest problem wąskiej, materialnie uprzywilejowanej grupy która "żyje" równoległym do większości społeczeństwa życiem.

to problem

PpP

2021-06-08 08:28:58

Szyldy przeszkadzają? A co w nich złego? A nie przeszkadzają budy, rozkładane stoliki czy pseudo pasaże handlowe na głównych ulicach miasta? Jak wygląda Pl Kościuszki? Tak wyglądały ulice polskich miast we wczesnych latach 90-tych. Po krótkiej przerwie znowu wyłażą na skwerze Wallenberga "przedsiębiorcy" sprzedający rozmaite dobra wygrzebane ze śmietników. To nie przeszkadza?