Inwentaryzacje i dialog z magistratem. Duklanowski: „Anomalii pogodowych nie zatrzymamy”

Mija tydzień od jednej z największych nawałnic w ostatnich latach, która w wielu dzielnicach Szczecina doprowadziła do poważnych strat i podtopień. - Obszarem krytycznym była rzeka Bukowa, zwłaszcza na odcinku od ulicy Modrej do ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Szczawiowej przy Elektrowni Pomorzany - informuje Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Nowe inwestycje muszą być tak projektowane, by odpływ wody był ułatwiany, a nie blokowany - podkreśla.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

daro 2021-07-09 13:50:34 Widzicie Duklanowski coście narobili.

@A co od-PO-wie... 2021-07-09 13:08:28 Że Duklanowski powinien podać się do dymisji i zająć się czymś na czym się zna.

Wojsko 2021-07-09 11:18:09 Jeszcze ostatnio DYREKTOR Duklanowski apelował o zbieranie wody deszczowej- gdy po ostatniej ulewie zbrał ją u swoich sąsiadów działkowców na Łukasińskiego i Krzekowie w ilości hurowej jest bardzo zaskoczony..... typowa polska gadanina. Do pracy szanowni Panowie zamiast obsługiwac Twitera i FB- oczyścić rzeczke pogłębić wraz z jeziorem Słonecznym wyciągać wnioski. Czy na ulicy Szczawiowej i autostradzie dokonano pogłębień rowów - idę o zakład że nie....

A co od-PO-wie... 2021-07-09 10:40:19 Klimatyczny ambasador - marszalek Geblewicz na to... ??

ehh 2021-07-09 08:29:22 Duklanowski - człowiek porażka.

Elka 2021-07-08 22:10:16 Będzie lepiej Pan Dyrektor widział stan Bukowej i powodzie spowodowane przez Bukową po otrzymaniu DRONA. W maju podpisano umowę na dostawę dronów. Przed ostatnią powodzią w lipcu to nawet dron by nie zauważył Bukowej- tak była zarośnięta. Rozpoczynająca się modernizacja ulicy Modrej i Koralowej przyczyni się do znacznego zwiększenia ilości odprowadzanych do BUKOWEJ wód opadowych i roztopowych !!! Oczywiście zwiększy to skutki następnych powodzi

xxx 2021-07-08 21:19:05 Jeziorko słoneczne kto ma wyczyścić krzystek czy wody polskie ?

@Elana 2021-07-08 21:16:28 a dopiero teraz będzie perfumeria , gdy BUKOWA zabierze ze sobą zawartość latryn i kompostowników z działek :-(

Elana 2021-07-08 20:50:20 BUKOWA. Obszarem krytycznym jest rzeka Bukowa zwłaszcza na odcinku od Modrej do jej ujścia (RZGW: od ul. Modrej do ul. Łukasińskiego ?). Bukowa zalała działki przy ulicy Przygodnej w około 50 %- niektóre na wysokość 1 m. W poprzednich latach Bukowa była czyszczona do lipca dwa razy! Przed ubiegłotygodniową powodzią rzeka nie była widoczna bo zarosła całkowicie. Bukowa to ścieki z wodami opadowymi !

nxx 2021-07-08 20:42:37 to ten sam Duklanowski co to chciał zwężać ul. Ku Słońcu do jednego pasa? specjalista od zatorów znaczy.... A Bukowa, Wierzbak i Jez. Słoneczne to wysoce zaniedbane ścieki przy niemałym udziale stałych rezydentów rodosów...

Paweł 2021-07-08 19:53:11 3/4 ciekòw w mieście jest własnością Skarbu Państwa. Np. w lasach, bukowa na Krzekowie i Gumieńcach itd. 3/4 ciekòw tj. wszystkie należące do SP jest zamulonych. Od lat nikt tam nic nie robi! To o co kaman? Po co te tłumaczenia? Pan Prezes tego nie widzi? Wody Polskie to synekura dla aparatczykòw i tyle.

koko 2021-07-08 19:42:18 panie duklanowski to dopiero teraz robicie ewidencje rzeczek przepustów itd. tzn do tej pory piliście tylko kawę nie wiedząc za co wam płacimy !!!!!!!!!!!!!! kicha totalna

koko 2021-07-08 19:38:11 a przepust na Przygodnej w połączeniu Wierzbaka i Bukowej to co???? tam jest zagrożenie zatopienia osiedla za sterem - a Wody Polskie to maja parcie na szkło panie Duklanowski - jak wyglądają koryta Wierzbaka i Bukowrej na Przygodnej czy ktoś z was tam był raczej kawę pijecie przy biurkach i dolewacie wody polskiej skandal

Sąsiad Marka 2021-07-08 18:48:45 Mamy nadzieję, że wypłacisz nam, sąsiadom, odszkodowania. Trzeba wziąć odpowiedzialność a nie tylko profity.

Prezydent Betończuk 2021-07-08 17:58:53 Jak to ? To nie da się walczyć z klimatem? Walka z betoniarstwem - to jest walka z klimatem! Jak zwalczymy betoniarstwo to i anomalie ustąpią...

czaruś donek 2021-07-08 17:23:00 To może tak z łaski swojej zróbcie wreszcie porządek z rzeczką Bukowa skoro jej utrzymanie jest w waszej kompetencji. O utrzymaniu większych rzek na przyzwoitym poziomie, czy zarybianiu akwenów bez krecania lodów nawet nie śmiem marzyć.

Eko Ela 2021-07-08 17:22:27 A komu tam zależy by było dobrze