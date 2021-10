Wody Polskie: w Szczecinie i okolicznych gminach bez wysokich podwyżek cen wody

Nie będzie wysokich podwyżek cen wody - zdecydował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. I przedstawił nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na najbliższe trzy lata. Będzie ona obowiązywała na terenie Szczecina, Kołbaskowa, Starego Czarnowa, Dobrej i Polic.

Nowe stawki opłat za wodę

Ceny brutto za 1m3 (w 1/2/3 roku obowiązywania nowej taryfy) kształtować się będą na poziomie: woda: 5,07 / 5,09 / 5,18 zł, ścieki: 7,14 / 7,25 / 7,39 zł. Łącznie: 12,21 / 12,34 / 12,57 zł. Przedstawiciele Wód Polskich podkreślają, że wniosek Gminy Miasto Szczecin zwiastował wysokie podwyżki. Ale Wody argumentacji miasta nie podzieliły. Według WP mieszkańcy Szczecina zaoszczędzą ponad 5,5 miliona złotych.

– Wody Polskie od początku istnienia stoją na straży cen wody w całej Polsce. Niewłaściwe praktyki władz wielu jednostek samorządowych, by podnosić ceny bez merytorycznego uzasadnienia, zostały odrzucone i możemy śmiało powiedzieć, że zatwierdzona taryfa jest korzystna dla mieszkańców. Nie może być tak, że spółki takie jak ZWiK przenoszą na mieszkańców szereg kosztów, które nie powinny być ujmowane w cenie wody – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Kiedy wejdzie nowa taryfa cen wody

W porównaniu z pierwszym złożonym wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2021 r., cena łączna za 1 m3 w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy nie zmieniła się, w roku kolejnym została obniżona o 15 gr., a w trzecim roku została obniżona o 23 gr. Dla czteroosobowej rodziny daje to oszczędności na poziomie 21,60 zł rocznie w drugim roku obowiązywania nowej taryfy, a w ostatnim roku 33,12 zł rocznie.

- Patrząc globalnie przez pryzmat wielu podobnych decyzji w kraju, należy to traktować jako prawdziwy sukces Wód Polskich, które od początku 2018 roku pełnią rolę administratora taryf za wodę i ścieki w Polsce. Naszym celem jest stanie na straży odpowiedzialnej polityki gospodarowania wodami, w tym właśnie regulowanie taryf na takim poziomie, by były one korzystne dla mieszkańców, a nie dla miejskich czy gminnych spółek, które argumentu „bo wszystko drożeje” używają niemal zawsze, gdy trzeba zaktualizować wnioski taryfowe. Woda nie musi być droga i to, ile płacić będą mieszkańcy Szczecina jest tego przykładem – dodaje Duklanowski.

Taryfy zaakceptowane przez Wody Polskie uprawomocnią się w październiku, o ile żaden z podmiotów wodociągowych nie wniesie odwołania.

(as)