Małgorzata Jacyna-Witt została zawieszona w partii. I przeprasza

Komentarze

Oj słabiutko 2022-07-13 14:40:32 ...z kadrami w Szczecinie, słabiutko. Z jednej strony pani Jacyna, z drugiej Nitras i Grodzki. No i jeszcze ci od happeningów ws wycinki drzew. Ręce opadają.

Tr 2022-07-13 14:31:25 To kiedy nowa posada w spółce skarbu państwa?

Zzz 2022-07-13 14:29:59 Od początku do końca działalność tej Pani to jeden wielki wstyd. Bezczeczlna prostaczka i koniunkturalistka, tylko trochę się przelicztyla... okazało się bowiem, że nie jest aż tak cenna dla pisu.

Ja 2022-07-13 14:27:41 Cała ta Pani to żenada...

golf 2022-07-13 14:13:38 Tą partię to raczej przegrała

jamjurek 2022-07-13 14:09:34 Pomarszczona zaszalała ponownie , trudno zmienić charakterek , kolejna już zmiana partii chyba nadchodzi , już czas na ewakuację ha ha ha

Dumny 2022-07-13 14:05:49 Można ją lubić lub nie, ale nikt nie zaprzeczy, że dla naszego miasta i województwa nikt nie zrobił więcej. A że że jest nieco opryskliwa? Ja się jej dziwię i podziwiam ją za ten spokój z jakim do tej pory reagowała na bezprecedensowe ataki totalnej opozycji. No cóż, ludzie wyjątkowi i ci z elity czasem nie owijają w bawełnę i mówią to, co większość myśli, ale nie odwagi głośno powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że niedługo Pan Prezes, Naczelnik Państwa sowicie jej wynagrodzi ten taktyczny unik.

Simca 2022-07-13 13:55:37 Poziomem nie błysnęla, zresztą nie pierwszy raz. Ale daleko tej Pani do wulgarnych i obrazliwych tekstów i wystąpień publicznych Jachiry, Nitrasa czy Sikorskiego (patrz dożynanie watah). Tam nikogo za to nie wyrzucają, ot i cała różnica.

@@Lehoo 2022-07-13 13:52:35 Gdy zdobywali władzę mieliśmy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie, teraz mamy stagnację. Gdy zdobywali władzę, mieliśmy 0% inflację, teraz mamy inflację na poziomie 15,6 %. Oni nas z tego bagna nie wyciągną, oni pociągną nas na dno. To już się stało. Tylko skala katastrofy jest jeszcze nieznana. Rząd PiS i SP zrujnował Polskę i rujnuje Polaków. ***** ** i SP

olffi 2022-07-13 13:51:57 Jachira i Spurek to sezonu ogórek, a jeszcze dołożyć do nich Różę vont i Ochojską i mamy niedomyte elyte!

ta pani 2022-07-13 13:45:26 ...nie ma mocy obrażania kogokolwiek. Po prostu zachowała się jak buc, co ostatnio jest dość powszechne.

@Endiu 49 2022-07-13 13:44:02 Zgadzam się. Peowcy i ich szef - ulubieniec Berlina - niemal codziennie hejtują pisowców, szczególnie wyżywając się na J. Kaczyńskim. No i o dziwo nikt nikogo nie zawiesza. Nie przepadam za p. J.Witt, ale jej wpis to całkiem niewinna ironia nt. "elitarności" tzw. elit z po. Może jednak chodzi nie o hejt a o przepychanki "stołkowe" wewnątrz PIS. Wybory coraz bliżej...

XDymer 2022-07-13 13:42:58 Andrzej Rozenek: "Małgorzata Jacyna-Witt gwiazdka PiS i wschodząca gwiazda golfa, mówi o sobie że jest elitą. Sprawdziliśmy - faktycznie jest elitą finansową. Członkostwo w klubie golfowym do którego uczęszcza pani Małgorzata kosztuje 12 tys. zł. (!). Dla porównania - 53% Polaków deklaruje, że z powodu drożyzny, nie pojedzie w tym roku na urlop. Na golfa też raczej nie..."

mdm 2022-07-13 13:42:20 Jeśli wystawią ją na liście do wyborów, będzie źle, ale jeśli nie wystawią, też będzie źle. Mam nadzieję, że pociągnie PiS na samo dno....

Hmmm... 2022-07-13 13:37:10 Był Martell czy Aberfeldy 16 ?

Rozum 2022-07-13 13:36:01 Pycha buta i arogancja..kroczą przed upadkiem.Nie ona jedna i nie ostatnia w tej partii z wysokim ego i przerostem formy nad treścią.Jako polityk jest skończona.Brudziński jak widać nie pomógł.Kwiecisty bulwarowy język to domena kilku polityków obozu PiS

SZCZECINIANKA 2022-07-13 13:32:26 NARESZCIE!!!!! TO BABSKO POWINNO ZOSTAĆ WYWALONE A NIE ZAWIESZONE!!!!!!

do @@ za późno 2022-07-13 13:26:18 A dlaczego ? Przecież kultura, pewne standardy i przyjęte zasady dotyczą całej sceny politycznej. Zatem odpowiedzialność i konsekwencje polityczne za swoje wypowiedzi i czyny powinni ponosić wszyscy politycy bez względu na opcje i partie. Zatem to twoja uwaga jest żałosna i POlitycznie stronnicza.

klemens 2022-07-13 12:59:28 chyba bez niej struktury pisowców w regionie upadną .

Alicja 2022-07-13 12:50:54 Wchodzić komuś w tyłeczek też trzeba umieć...Ale i tak wolę być wieśniakiem niż pisowcem...

Swojak 2022-07-13 12:44:02 Pacyna, Nitras, Duklanowski czy Jachira to produkty postsolidarnościowego oszołomstwa.

@@ za późno 2022-07-13 12:42:44 A, w Ameryce biją murzynów. Twój kontrargument jest żałosny.

***** *** 2022-07-13 12:26:04 To co ? Do Bielana albo Ziobry teraz bo jeszcze tam nie była? Ma szanse w wyborach na mandat dla nich. Chyba, że brudzio w szerokich spodniach sprawę załagodzi a wtedy oczekiwany mandat dla mateckiego bye, bye

George 2022-07-13 12:18:13 Babsko przeprasza a swoje myśli kasa i tylko kasa Jej już nic nie zmieni teraz wszystko powie dla stołka jak Brejza.zero ambicji.

Volt 2022-07-13 12:12:14 Pis doprowadził kraj do katastrofy godpodarczej i ekonomicznej. Zloty traci na wartości bo kilka milionow uchodźców ze wschodu wymieniło swój papier toaletowy w PKO na złotówki a ci za wymienione złotówki zaczeli kupowac dolary, euro czy franki szwa. A po drugie przez zerowego minus Polska nie otrzymała 750 miliardow wsparcia z UE co spowodowało zwiększenie inflacji i drożyzne

Golf stoczniowy 2022-07-13 12:11:54 A gruby ? Kiedy ?

Endiu49 2022-07-13 12:11:20 Jakie te peowskie ludzie obrażalskie są parę żartów z nich a jaka afera , czemu PIS ciągle nadstawia drugi policzek , gdy różne Nitrasy ,Sterczewskie ,Jahiry ich obrażają?

bywa i tak 2022-07-13 12:08:06 Tę partie golfa to przegrała

@ Lehoo 2022-07-13 12:04:36 Porozmawiaj ze swoim lekarzem, może ci coś POradzi ? Twoja pisofobia na tym forum jest już żałosna.

@ za późno 2022-07-13 11:59:01 A jaką twarz POkazał Sławek, opiłowując katolików na Campus Polska ? Czy poniósł jakieś polityczne konsekwencje za te nikczemne słowa ? Czy przeprosił Polaków za swoje słowa i zachowanie ? Zatem więcej POKOry i samokrytyki.

CzasNajwyższy 2022-07-13 11:56:12 Koniec marzeń o senatorowaniu, Buta - arogancja - złe decyzje - no i te decyzje stoczniowe - przychylność PIS - uwielbienie u niektórych Szok / przez takich PIS powinien w Szczecinie przegrać - a co z nominacjami w Grupie PŻM ? dla jej rodziny - skandal

Andrzej 2022-07-13 11:51:01 Dla dobra lokalnej społeczności członków PIS będzie dalej pracowała.

Aga 2022-07-13 11:48:03 Podkuliła ogonek? Dlaczego nikt wcześniej nie reagował na jej inwektywy?

Andrzej 2022-07-13 11:46:36 Ta Kobieta to jest po prostu wstyd dla miasta Szczecina. To jest koleżanka K. Zaremby i B. Sochańskiego. Ktoś Ją jednak w tym Szczecinie wybrał i to jest najbardziej smutne.

Zenon 2022-07-13 11:43:55 Na klepisku stoi z kijem pomarszczona ze świtą i pyta- to jest pole golfowe czy miejsce gdzie spotyka się pisowska ELYTA......?

jajo 2022-07-13 11:43:47 elita pisu-oksymoron roku

Chwast 2022-07-13 11:37:31 Pomarszczona najpierw pluje, a potem myśi. Tym razem sam prezes się wku...ł, ale jak znam życie to przed wyborami ją ułaskawi.

Darek 2022-07-13 11:29:47 No i jak tu porównywać Jacynę z Grodzkim. Mały kaliber z ...ogromnym działaniem.

Nick 2022-07-13 11:26:48 Dziś przeprasza i prezes ja zawiesza a za parę tygodni odwiesi i. Znów to samo bo każdy zappmni i tak w kółko lanie miłości do bliźniego a potem cyl nowy GOLF serii 7 z kasy podatników pracujących

Myśl 2022-07-13 11:02:36 Widocznie partia PiS uznała, że wystarczająco dużo zapłaciła (z naszych pieniędzy) za tę panią (synekury), by przynajmniej nie szkodziła w trakcie kampanii wyborczej. Pani Jacyna-Witt temu nie sprostała i zaserwowała kolejne chamskie wypowiedzi. Zdaje się, że charakteryzuje ją chamska zachłanność i pogarda dla ludzi mających inne wartości. W dodatku myślała, że wolno jej tyle co np. panu Brudzińskiemu, a tu klops.

Lehoo 2022-07-13 10:56:48 Wincyj takich, wincyj ! ***** ***

Karol47 2022-07-13 10:54:23 Szkoda. Taka piękna i mądra kobieta zawieszona? Za co? Zawsze miała takie celne wypowiedzi na temat opozycji. Niepojęte jak można było zrobić taką krzywdę tej pani.

Czesio 2022-07-13 10:54:19 Z decyzjami prezesa Jarosława się nie polemizuje. Uszy po sobie i morda krótko,🤐 a może prezio w całej swojej wspaniałomyślności karę anuluje.🤪

LELE 2022-07-13 10:47:53 NIE MA ZNACZENIA CO MÓWI I CO ROBI ALE JAK GŁOSUJE.

Yacho 2022-07-13 10:45:05 Dzidzia.

za późno 2022-07-13 10:33:45 Pokazała pisowską twarz.

?? 2022-07-13 10:27:28 MałGOLFzata ? przeprasza za gre w GOLFA?

?! 2022-07-13 10:26:45 Co suwerenowi dadza przeprosiny jak co miesiac musi placic grube tysiace złotych na pensje politykow ? rezygnacja z mandatu radnej a kasa na fundacje i tyle ! a politycznie juz dawno na emeryture dla dobra miasta i kraju

XXX 2022-07-13 10:24:23 Przeprosić to można jak się komuś niechcąco nadepnie na stopę,a nie jak się pluje w twarz!

Cygara i Golf 2022-07-13 10:20:37 Kogo to interesuje, może nowa partia potrzebuje golfiarzy bo biegaczy i piłkarzy już ma ;)))