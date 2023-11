Małgorzata Jacyna-Witt odeszła z PiS

Odpowiedzialność za przeróżne, kontrowersyjne wypowiedzi, których było sporo przez te wszystkie lata, powinna i tak wziąć osoba, która przyjęła tą panią do partii i umieszczała ją na listach wyborczych. Kto był promotorem?

@wolne m.Szczecin

2023-11-15 11:14:41

Przecież to faszystowsko-komunistyczne przesłanie delegalizacji tego co nam się nie podoba. W demokracji liberalnej może funkcjonować nawet co się nam nie podoba. Poza tym bardzo dobrze działali na rzecz obywateli i pracowników. Nie ma mowy o stawkach jak w łagrze czyli 3 złote albo 5 złotych za godzine pracy.