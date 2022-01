Magistrat przewidział nagrody. Tysiące dla szczecińskich urzędników

Za co? Za to że całe miasto jest rozgrzebane, rozwalone? Remont na remoncie, a potem wieczne poprawki.

my wielka rodzina POwska zakotwiczona w UM i marszałkowskim cieszymy że w rodzinie będzie więcej pieniedzy a petenci niech nie szczekają i do urny wyborczej lepiej zaglądają

Notoryczne opóźnienia w realizacji większości inwestycji generują kolosalne straty lokalnym firmom. Do urzędników nie dociera, że za codzienne postoje pracowników w korkach i objazdach każdy pracodawca musi zapłacić nie tylko za roboczogodziny ale jeszcze za paliwo. A opustoszałe sklepy przy zamkniętych miesiącami a raczej latami ulicach? Pan Przepiera zapewne ma to w nosie a premia dla niego to zwykła bezczelność.

To już przynajmniej wiadomo na co pójdą pieniądze z nowych opłat za parkowanie na Starym Mieście. Nie bedą zmarnowane.

32 tyś?!

2022-01-03 08:34:50

32 tyś- to jakiś niesmaczny żart,!! za to co dzieje się na mieście, a raczej za to co jest wiecznie rozgrzebane i niekończące się inwestycje wstydu, typu: Grantowa, Krugiera, Łękno i inne mniejsze perełki utrudniające życie mieszkańcom i wsysajace kase z budżetu cyt:" Najwyżej doceniony został Michał Przepiera, zastępca prezydenta odpowiedzialny m.in. za inwestycje. Przewidziano dla niego 32 tys. zł- to skandal na miarę tego miasta i jego prezydencika! Kpina z ludzi! Powinien dostac karę!