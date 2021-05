Łódź napędzana energią słoneczną odwiedziła Szczecin

Dzięki wsparciu Enei do Szczecina dopłynęła łódź ECO AWF – Kompas 1, która zacumowała przy Bulwarze Piastowskim. To jednostka naukowo-badawcza wyposażona w napęd elektryczny, który wykorzystuje energię słoneczną.



Wzrost świadomości społeczeństwa i postęp techniczny sprawiły, że napędy elektryczne znajdują również zastosowanie w jednostkach pływających. Takie rozwiązanie wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju i sprawia, że ECO AWF jest zeroemisyjna i w pełni przyjazna dla środowiska.

Nie tylko naukowo-badawczy rejs ECO AWF

Cel ekspedycji to sprawdzenie przygotowania szlaków wodnych do ekoturystyki i skontrolowanie jakości powietrza, wody, osadów, jak również czystości trasy. Innowacyjna łódka wypłynęła 8 maja z Raciborza, a cały rejs potrwa łącznie blisko cztery miesiące. Po wypłynięciu ze Szczecina jednostka uda się do kolejnych portów. Zaplanowano odwiedziny Kołobrzegu, Gdyni, Gdańska, Elbląga oraz Iławy.

– Nasz rejs ma przede wszystkim charakter naukowo-badawczy, ale jednym z naszych celów jest również promocja turystyki wodnej, która dzięki wykorzystaniu energii słonecznej może być w pełni proekologiczna – powiedział prof. Stefan Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, organizator ekspedycji. – Pokazuje to doskonale nasza wyprawa. Jesteśmy zadowoleni z działania zamontowanych paneli fotowoltaicznych, co pozwala nam cieszyć się podróżą w zgodzie z naturą. Jestem bardzo zadowolony, że tak duża firma jak Enea dostrzega te możliwości i chętnie przyłączyła się do naszego projektu.

Rejs jednostki, oprócz celów badawczych, ma za zadanie promocję szeroko pojętej ekologii, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli minimalizację produkcji odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii i materiałów. Co ciekawe, także sama łódka pochodzi z recyklingu. Wcześniej służyła jako szalupa na radzieckim zbiornikowcu, a następnie została gruntownie zmodernizowana i przebudowana przez prof. Stefana Nowaka.

Elektromobilność na wodzie

– Elektromobilność to nie tylko samochody – zaznaczył Paweł Szczeszek, prezes Enei. – Napęd wykorzystujący silnik elektryczny ma wiele zastosowań, a jak pokazuje wspierany przez Eneę rejs badawczy, z powodzeniem może być stosowany także w jednostkach pływających. Projekt ECO AWF wpisuje się w wizję nowej Enei – firmy nowoczesnej, ekologicznej i otwartej na nowe wyzwania oraz możliwości. Wsparliśmy rejs również ze względu na zaangażowanie młodzieży i wymiar edukacyjny projektu. ECO AWF jest małym symbolem zachodzących wokół nas zmian dotyczących myślenia o ochronie środowiska, mobilności i zastosowaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Załogę stanowią pracownicy oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Podczas czteromiesięcznej podróży uczestnicy rejsu zbierają dane, a efektem ich pracy będzie raport na temat stanu jakości wód i powietrza na trasie rejsu po Odrze, Zalewie Szczecińskim i w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego.

Grupa Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma uczestniczy aktywnie w rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Finalizowane są prace nad jej nową strategią, która będzie odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia. Enea chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne.

