Lewicy raport brukselski. Energia, Węgry, kasa i ekokatastrofa Odry

- Ze sprawy Wągier obecny rząd polski powinien wyciągnąć lekcję i skończyć tę przepychankę z Unią Europejską i Komisją Europejską w kwestiach praworządności - stwierdził we wtorek Bogusław Liberadzki, europoseł Lewicy, komentując niedzielną zapowiedź KE zamrożenia wypłat Węgrom 65 proc. puli środków wspólnotowych w ramach Funduszu Spójności w związku z uznaniem tego kraju za niepraworządny i w którym szerzy się korupcja. - Nie tylko w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, ale także należnych nam środków z funduszy strukturalnych. Gdyby ten mechanizm hipotetycznie także w odniesieniu do nas miał być zastosowany, w grę wchodzą nieporównywalnie większe sumy. Nie jak w przypadku Węgier 7,5 mld euro, ale już dziesiątki miliardów euro.

Wtorkowa konferencja prasowa polityków lewicy z regionu miała wyłącznie kontekst unijny także w pozostałych kwestiach, dla których ją zwołali, a tematycznie powiązanych z krajowym podwórkiem. Było więc też nawiązanie do kryzysu energetycznego na rynku paliw w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, sankcji wobec Rosji, ograniczenia dostaw paliw i energii oraz ich oszczędzania w obliczu rozpoczynającego się sezonu grzewczego, jak też poszukiwania alternatywnych źródeł ich dostaw. Pojawił się również wątek ekokatastrofy, jaka dotknęła Odrę.

- Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przyznała, że kraje Europy Zachodniej pomyliły się, lekceważąc opinie państw ze wschodu Europy, zwłaszcza państw bałtyckich, jak i Polski, co do prawdziwych intencji Rosji i zamiarów imperialistycznych Władimira Putina. Dlatego w przyszłości należy mocnej wsłuchiwać się w ich głos, bo są bliżej i mają swoje doświadczenia i ich wrażliwość często bywa uzasadniona. Wreszcie otwarcie przyznano, że polityka Rosji jest polityką imperialną, zmierza do odtworzenia wielkiej Rosji, a być może nawet w przyszłości Związku Radzieckiego. Stosuje narzędzia, środki i zasady, które są absolutnie nie do przyjęcia dla naszego świata - mówił europoseł Liberadzki. - Nie tędy droga i jak sądzę to jest bardzo pozytywny sygnał.

Stąd też stanowisko, że żadne z sankcji dotąd nałożonych na Rosję nie tylko, że nie będą znoszone, ale zaostrzane i uszczelnianie, aby nie było furtek do ich obchodzenia. A to także w kwestii kluczowej, jaką jest energetyka i jej coraz wyższe koszty oraz źródła jej pozyskiwania przez UE, żeby przetrwać najbliższą zimę.

- My mamy rurę Baltic Pipe, ale nadal nie wiemy ile nią gazu trafi do Polski - przypomniał Liberadzki. - Nie mamy wciąż zawartych kontraktów. Norwegowie pozostawiają tę kwestię wolnemu rynkowi, stąd stanowisko KE, że Unia będzie przeciwstawiać się polityce tworzenia nadmiernych zysków. Ich maksymalizacja w takiej sytuacji niedoborów jest nie do przyjęcia w realnym stanie toczącej się w Ukrainie wojny.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21.09.2022 r.

(M)