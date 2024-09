Lewica Razem chce radnych zawodowych, by zapobiec nadużyciom

Szczególnie skandaliczne, zdaniem Lewicy Razem, jest zatrudnienie w miejskich spółkach radnych Jolanty Balickiej (Fabryka Wody) i Jana Posłusznego (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów). Ta sytuacja, jak mówił Adam Kościelak, stawia pytania o to, czy Fabryka Wody nie powstała po to, aby zapewnić stołki dla stronników Piotra Krzystka.

Komentarze

Di@ @. R Czarnecki 2024-09-13 14:32:34 Weź z sobą Mateckiego kup bilet do Londynu i dostarcz paczki do tamtejszego więzienia dla złodzieja pisowego który zakumal prawie pół miliarda złotych kasy podatników polskich .

klemens 2024-09-13 12:46:10 nie ma takiego prawa i takiego systemu , który kiedykolwiek zapobiegnie pazerności tzw. działaczy .

szewc 2024-09-13 11:09:39 Lewica niech lepiej siedzi już cicho, bo inaczej ktoś mógłby się zapytać o jej zbrodnie po 1945 roku. To jakiś obłęd, że jej jeszcze w tym kraju nie zdelegalizowali - tak jak na świecie nazizm. Dziś udzielają za to złotych rad, z którymi nie wiadomo co robić. Moja rada dla lewicy - won do Korei Północnej! Tam wszystkie wasze sny o zawodowych decydentach są już dawno spełnione.

@Ehh 2024-09-13 10:54:40 co do tego nie ma wątpliwości, zwłaszcza ta lewica której maksimum możliwości intelektualnych to zakup czerwonego taboretu w nazistowskiej ikea... (cenzor wypiera nazistowski rodowód ikea)...

kaśka 2024-09-13 08:16:06 Popieram Rybę w 100%. Chciałabym zwrócić uwagę na ilość sesji, wysokość diet. To chyba krzywdy nie mają.

@ R Czarnecki 2024-09-12 22:51:09 PO-pierdujesz;" ....wał że nie będzie Korytowal PZPS bę...". "Korytowal PzPS" to tak samo jak "demokracja walcząca". Piłeś PO-jebie, nie PiS-z!

@Ryba 2024-09-12 21:56:17 Dokładnie tak! 100% racji!

toi 2024-09-12 21:01:55 co to za egzemplarze??? z cyrku????? jackowska niech zrobia... wykazuje sie donosami

R Czarnecki 2024-09-12 20:46:34 Dlaczego nie postawiono kolejnych zarzutów dla Prawej ręki prezesa PiS R Czarneckiego za pobieranie kasy z polskiego związku piłki siatkowej gdzie wcześniej Czarnecki deklarował że nie będzie Korytowal PZPS będąc honorowym prezesem tęgo związku. Pytanie kolejne co z prześwietleniem Mateckiego i powiązan z funduszem sprawiedliwość i lasami państwowymi gdzie w tamtym czasie Solidarna i PiS byli przy władzy przez 8 lat

czerwony taboret 2024-09-12 19:42:08 - dobre, specjalnego znaczenia dla "czerwonych specjalistów". Panom "czerwonym" już dziękujemy!

Ehh 2024-09-12 19:40:43 Już lepsza lewica niż ci złodzieje z PiS.

Młodzi działacze 2024-09-12 19:33:36 Lewicy, jak zaczną życie na własny rachunek, a nie na garnuszku u rodziców, to im się otworzą oczy. Jak obecnemu ministru nauki i szkolnictwa wyższego (niegdyś).

lewica... 2024-09-12 18:23:11 lewica powinna milczeć. "Bartłomiej Ciążyński, niedawny wiceminister sprawiedliwości z Lewicy, bardzo upodobał sobie żerowanie na państwie. Teraz wyszło na jaw, że przez kilkanaście miesięcy pobierał znaczące wynagrodzenie z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, jednocześnie pełniąc funkcję miejskiego radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej." także lewico zacznij od siebie dbać o standardy. i by było jasne - nie jestem przeciw tylko nie jesteście wiarygodni z waszymi propozycjami.

Sok 2024-09-12 18:15:56 Lewica? A co to jest?

ggf 2024-09-12 16:33:59 A ci zawodowi radni w jaki sposób będą rozliczani i oceniani za swą pracę? Czy emerytury też będą sobie wypłacać za wykonywaną pracę? Nie ma to jak dorwać się do koryta i wylizać je do ostatniej kropli

Kolejne nieroby 2024-09-12 16:20:13 Zastępcy Krzystka też mało zarabiają bo załatwili sobie Marcin Biskupski rada nadzorcza Zwik od 25 lipca br , Łukasz Kadłubowski rada nadzorcza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście od 16 lipca br.

Było 2024-09-12 15:02:10 Dlaczego nie odzywali się, gdy przez wiele lat radnym był np. pracownik Szczecińskiego TBSu?

Ryba 2024-09-12 15:01:16 Jakich zawodowych? Co pomysł lewicy to gorszy idiotyzm. PO prostu radny ma nie pracować w spółkach - dotyczy to też posłów i rodzin- jeśli ktoś złamie zasadę mandat ulega wygaszeniu! Tak trudno to uchwalić ?

mdm 2024-09-12 14:59:29 Niech się najpierw zajmą swojakami, choćby tym gościem z lewicy, co za prywatne rzeczy płacił służbową kartą.

Y 2024-09-12 14:55:03 Ależ Ci pseudo politycy właśnie dla stołków i kasy są w partiach. Nic innego ich nie trzyma !!!

Witek 2024-09-12 14:30:24 To chyba z zazdrości taki protest bo starszym kolegom i koleżankom nigdy to nie przeszkadzało