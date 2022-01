Ledwo wrócili do szkolnych ławek. Uczniowie już na zdalnym

Uczniowie w poniedziałek zasiedli w szkolnych ławkach po przerwie świąteczno-noworocznej i nauce zdalnej, która obowiązywała dzieci z podstawówek i młodzież z szkół ponadpodstawowych od 20 grudnia minionego roku. Jednak część szkół już w pierwszy dzień zmieniła tryb pracy na hybrydowy.

Oczywiście wszystkiemu winien jest wirus, który sprawił, że już w poniedziałek w regionie na zdalny tryb nauki sanepid skierował 270 uczniów z 19 oddziałów szkolnych.

- Cztery szkoły podstawowe mają zawieszenie częściowe - na 572 szkoły podstawowe w województwie zachodniopomorskim – poinformowała w poniedziałek po południu Anna Nieradka z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zakażenia maluchów, nauczycieli lub personelu pomocniczego spowodowało także częściowe zawieszenie niektórych przedszkoli w Zachodniopomorskiem. Osiem placówek – na 554 w regionie – musiało zamknąć swoje oddziały a dzieci wysłać na domową kwarantannę.

- Powrót dzieci do szkoły w reżimie sanitarnym, który zaleca Ministerstwo Edukacji i Nauki, a tak naprawdę jest spisem procedur na papierze, był zbyt wczesny – uważa Dorota, nauczycielka języka angielskiego ze szczecińskiej podstawówki. – Dzieci powinny uczyć się zdalnie jeszcze do ferii, dopiero po zimowym wypoczynku wrócić do szkolnych ławek. W szkole nie ma mowy o dystansie, bo jak go zachować przy niemal 400 uczniach? Fikcją są także maseczki noszone w częściach wspólnych - wojny maseczkowe z rodzicami to nasza nauczycielska codzienność. Zresztą dzieci także potrafią ostro przeciwstawić się zakrywaniu ust i nosa, a ja poza upominaniem nie mam jaki ich do tego zmusić. Autorzy zbioru zaleceń dla szkół, najwyraźniej dawno w nich nie byli – podsumowuje anglistka.

- Obawiam się, że dzieci zamiast korzystać z wypoczynku w ferie będą zamknięte w domach, bo albo na kwarantannie albo w izolacji spowodowanej zakażeniem – mówi pani Marta, mama dwóch uczennic z jednej z podstawówek na Prawobrzeżu. – Dzieci muszą chodzić do szkół przed feriami, ale zebrania z rodzicami już zapowiedziano online. Jestem gorącą zwolenniczką nauki stacjonarnej, ale trochę to wszystko niespójne.

Tymczasem Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, poinformował w poniedziałek, że dzięki trzytygodniowej przerwie świątecznej ogniska zakażeń w szkołach zostały ograniczone do 700 z około 3 tysięcy. - To jest obraz tego, jak przez te trzy tygodnie udało się ograniczyć transmisję – powiedział Polskiej Agencji Prasowej. Podkreślił również, że na ten moment nie jest przewidziana zmiana terminów ferii zimowych. W naszym regionie dzieci i młodzież wypoczywać będzie od 31 stycznia do 13 lutego.

