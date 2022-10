Lato zamknięte w słoikach. Charytatywnie dla podopiecznych TOZ

Pod tym oryginalnym tytułem kryje się równie niebanalne wydarzenie. Czyli kolejna z imprez charytatywnych w gościnnym ogrodzie szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która ma pomóc w zdobyciu środków na pomaganie: ratowanie, leczenie i zimowe wsparcie czworonogów w potrzebie.

Wolontariusze TOZ mają wielkie serca dla zwierząt. Nie tylko czule im pomagają, ale również okazują się niezwykle kreatywni w zdobywaniu wsparcia dla swych podopiecznych. Czego dowodem właśnie nadchodzące „Lato zamknięte w słoikach".

- To kolejny super pomysł na wydarzenie naszych wolontariuszy - mówi Karolina Winter-Zielińska, prezeska szczecińskiego TOZ. - W słoikach będą pyszne, naturalne i ręcznie robione przetwory na słono i słodko. Na miejscu będzie można spróbować dżemów jabłkowych z świeżo upieczoną chałką, zupy dyniowej i kompotów na ciepło z jabłek i czerwonej porzeczki. A to tylko część z naszej strefy gastronomicznej. Czekać też będą książki do adopcji oraz psie ubranka za grosze.

Wszystko to i jeszcze więcej w ogrodzie przy siedzibie TOZ (ul. Ojca Beyzyma 17) już w najbliższą sobotę (22 października), od godz. 10.30.

- Skoro za oknem coraz częściej robi się szaro i buro, to czas na akcje zaadoptuj książkę. Na jednym ze stoisk będą na czekały używane i już niechciane: wystarczy podejść, wrzucić coś do puszki i zabrać ze sobą do domu takiego wyjątkowego drukowanego przyjaciela na deszczowe wieczory. Datek za książkę będzie dowolny: na stoisku nie będzie cen - zasady charytatywnej akcji wyjaśniają wolontariusze TOZ. - Wydarzenie nie może odbyć się bez rzeczy dla naszych czworonożnych przyjaciół: na stoiskach będzie można zakupić szelki, smycze, obroże i zabawki. Mamy również górę ubranek używanych i nowych, a przy ich przygarnianiu będzie obowiązywała taka sama zasada jak przy książkach: dowolny datek do puszki.

Na sobotnie „Lato zamknięte w słoikach" można też przynosić dary rzeczowe dla wsparcia podopiecznych TOZ w nadchodzący - szczególnie dla nich trudny - czas zimowy. Przydadzą się np. koce, duże ręczniki, prześcieradła, także środki czystości (ścierki, płyny do podłóg itp.), a przede wszystkim dobrej jakości karma dla kotów i psów.

- Chcesz pomóc, a nie możesz być na wydarzeniu? Może masz niepotrzebne i zakurzone książki lub pyszne przetwory w słoikach i chcesz, aby pomogły naszym zwierzakom? Przynieś je do siedziby TOZu: w najbliższych dniach, w godz. 8-16 - zachęcają wolontariusze. - Pomóż nam pomagać! ©℗

