Mecz z festynem dla zwierzaków

Na stadionie klubu sportowego Hutnik, na Stołczynie, znów będą mieli okazję spotkać się nie tylko kibice, ale również osoby nieobojętne na los „naszych braci mniejszych”. Na ich solidarne wsparcie – już w najbliższą sobotę – bardzo liczą podopieczni szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami: skrzywdzone przez los psiaki i kociaki.

„Gramy dla TOZ – Festyn dla zwierzaków na Stołczynie!” – ta charytatywna inicjatywa ma szansę na stałe wejść do kalendarza społecznych wydarzeń na Stołczynie. Tym bardziej że będzie organizowana już po raz drugi.

– Drodzy kibice, w ubiegłym roku stanęliście na wysokości zadania, więc i tym razem na pewno damy radę! – zwracają uwagę organizatorzy wydarzanie. – Podczas meczu derbowego z Iskierką Szczecin organizujemy zbiórkę dla zwierzaków z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Będziecie mogli wrzucić do puszek trochę gotówki, ale równie mile widziane będą dary rzeczowe, takie jak: karmy, smaczki, legowiska, smycze, zabawki, koce i to wszystko, dzięki czemu skorzystają zwierzaki. W zamian, oprócz emocjonującego meczu, przygotujemy dla was również wiele towarzyszących atrakcji.

Jakich? O tym będą mieli okazję się przekonać uczestnicy charytatywnej akcji. Została zaplanowana na najbliższą sobotę (1 października). Odbędzie się na stadionie Hutnika (ul. Nehringa 69). Początek – godz. 12. ©℗

(an)