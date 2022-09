Zróbmy (sobie) las. Przy ul. Pocztowej - charytatywnie i zielono

Okazja będzie podwójna: Święto ulicy Pocztowej oraz Dzień Dobroczynności. Wszystko to w jednym miejscu - kameralnej kawiarni literackiej „Kamienica w lesie". I w jednym celu: na rzecz podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Co roku - z okazji Dnia Dobroczynności - „Kamienica w lesie" (ul. Pocztowa 19 w Szczecinie) otwiera się charytatywnie na najsłabszych: skrzywdzone przez los i ludzi zwierzęta. Tak też będzie w najbliższą niedzielę (18 września), Za sprawą wydarzenia pod wiele mówiącym hasłem: „Zróbmy las w "Kamienicy w lesie".

- W zeszłym roku leśnym akcentem były wędrujące drzewa. Tym razem stwórzmy las w "Kamienicy w lesie"! Las roślin doniczkowych, których całkowity dochód przeznaczony będzie dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddział w Szczecinie. Jeśli macie w domu roślinkę, którą chcecie się podzielić, zapraszamy! - zachęca Monika Szymanik.

Rośliny można przynosić już teraz: do kamienicy przy ul. Pocztowej 19 (w godz. 9-18) lub do siedziby TOZ (ul, Ojca Beyzyma, w godz. 8-16). Najlepiej oznaczone z nazwy. Można również donieść zielone okazy do „wymiany" w Dniu Dobroczynności, czyli już w najbliższą niedzielę (18 września) - w godz, 9-18 - do „Kamienicy w lesie", gdzie rośliny będą wymieniane na wsparcie na rzecz podopiecznych TOZ.

Na finał akcji charytatywnej oraz przypadającego na ten sam dzień Święta ulicy, właśnie przy Pocztowej odbędzie się koncert (g. 17.30).

- Jeśli na Pocztowej magicznie wyrośnie las, to nie może zabraknąć w nim poezji. Iwona Waligorska zaśpiewa autorskie kompozycje do wierszy Wisławy Szymborskiej i Bolesława Leśmiana - przekonuje Monika Szymanik. ©℗

(an)