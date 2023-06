Lato wita nas upałem. IMGW ostrzega przed burzami z gradem (akt. 1)

IMGW ostrzega przed burzami, które w środę będą przetaczać się przez nasz region. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Wcześniejsza informacja

W środę pierwszy dzień lata. Rozpoczyna się wysokimi temperaturami. To dobry moment na przypomnienie, że z tej aury trzeba korzystać bezpiecznie: słońce z umiarem, obowiązkowa woda do picia, kąpiel też według określonych zasad...

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa w czasie upałów przypomina Zbigniew Pankowski, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

- Przede wszystkim, jak mamy na zewnątrz wysokie temperatury, to ograniczmy wychodzenie na nasłonecznione miejsca do minimum - mówi. - A jeśli już musimy wyjść na dwór, to zadbajmy o to, żeby nasza głowa była okryta i zacieniona. Bardzo ważne: trzeba uzupełniać wodę, pić jej dużo. Szczególnie istotne to u osób starszych, które mogą mieć upośledzone uczucie łaknienia i pragnienia. Musimy więc o nie zadbać, dopilnować, żeby bardzo często, w małych ilościach piły. Można też zastosować stary sprawdzony sposób na sprawienie, żeby w domu wszystkim było chłodniej i przyjemniej, mimo panujących upałów na zewnątrz - wystarczy przed zwykły wentylator postawić dwie zamrożone 1,5-litrowe butelki z wodą, wtedy powietrze dmuchane na nas z wentylatora będzie przechodziło przez te butelki, i będziemy mieli poczucie chłodu oraz lepsze samopoczucie.

Ratownik przypomina też podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą.

- Nie możemy gwałtownie wskakiwać do wody czy wbiegać do niej, gdy nasze ciało jest mocno nagrzane - przypomina. - Trzeba wejść powoli, zrosić ciało, stopniowo je wychładzać, a dopiero potem można się zanurzyć. A jeżeli w wodzie widzimy dzieci, które mają sine usta, sine paluszki, to natychmiast powinniśmy zadbać o to, żeby trafiły pod opiekę rodzica i nie bawiły się już w wodzie, bo to o krok od tego, że może dojść do utraty świadomości, upadku do wody, nawet zatonięcia. Nad wodą również szukamy miejsc zacienionych, nie siedzimy na otwartych przestrzeniach, najlepiej schronić się np. pod drzewem.©℗

