Uwaga! Synoptycy ostrzegają przed upałami. W czwartek nawet 36 st. C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed upałami w województwie zachodniopomorskim.

Meteorolodzy prognozują temperatury maksymalne w dzień od 30 st. C do 33 st. C, w czwartek nawet do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od środy (3 sierpnia) od godz. 13 do godz. 20 w czwartek (4 sierpnia). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

