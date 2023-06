Policja apeluje o rozwagę i uważność: "Jest gorąco. Nie zostawiajmy swoich podopiecznych w aucie."

materiały: Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Policjanci apelują szczególnie do osób dorosłych. Nawet jeśli się wydaje, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie chwilę.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Gdy na zewnątrz temperatura osiąga poziom 35 st. C., w zamkniętym aucie pozostawionym na słońcu już po kilkunastu minutach może podskoczyć do 70 st. Policja apeluje, by kategorycznie nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt.

Statystyki prowadzone w USA podają, że średnio co 9 dni ginie dziecko w rozgrzanym samochodzie.

Gdy zauważymy, że jakaś osoba, czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu poinformujmy o wszystkim policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie można również podczas upałów zostawiać zwierzęcia na zamkniętym, nasłonecznionym balkonie, czy też tarasie bez dostępu do wody. To dla niego śmiertelna pułapka.

Pamiętajmy też o tym, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby.

Policja przypomina - nie bądźmy obojętni.