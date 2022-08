Kurtyna i gusty

W upalne dni, których ostatnio nie brakuje, przynoszą ulgę i wytchnienie. Jeszcze kilka lat temu cieszyły się z nich głównie dzieci, obecnie także dorośli piesi i rowerzyści nie mają oporów, by z nich korzystać. Chodzi o kurtyny wodne, które rozstawia m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

– Przed moimi oknami zamontowano jakieś „szkaradziejstwo” – informuje redakcję pani Anna, mieszkanka ul. Wielkopolskiej. – Ja wiem, że potrzebne w upał, ale wystarczy zamocować w jakimś bardziej gustownym okrągłym obramowaniu i poprosić zdolną młodzież, aby jakieś ładne graffiti stworzyła. Oprócz praktyczności jeszcze by zdobiło, a nie straszyło.

Pani Anna ma na myśli kurtynę wodną, która kilka dni temu stanęła w odnowionej al. Jana Pawła II, właśnie przy skrzyżowaniu z ul. Wielkopolską. Kurtyna jest identyczna jak inne w mieście, i jak tysiące takich urządzeń w całej Polsce.

– W aktualnym sezonie letnim ZWiK sp. o.o. w Szczecinie wystawiła 3 bramowe kurtyny wodne. Znajdują się one w miejscach nasilonego ruchu pieszych, tj. na miejskich deptakach i placach, a jednocześnie w pobliżu przyłącza wodociągowego – informuje Tomasz Makowski, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – I to są główne przesłanki decydujące o miejscu ich ustawienia. Dodatkowo nie zawadzają pieszym, rowerzystom czy innym użytkownikom ciągów komunikacyjnych i można je z łatwością ominąć.

Aktualnie kurtyny należące do ZWiK stoją w pobliżu Bramy Portowej, na pl. Adamowicza i w al. Jana Pawła II. Włączane są, gdy temperatura osiągnie 27 st. C w cieniu. Spółka nie dysponuje innym modelem czy też konstrukcją takich urządzeń. Ale też nie ma chyba takiej potrzeby. Głos mieszkanki ul. Wielkopolskiej jak na razie jest jedynym kwestionującym estetykę zraszacza. To po prostu rzecz gustu… ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI