Kurator powoła zespół

– Nie wiem, co zawiodło, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego województwo jest tak nisko – stwierdza Paweł Palczyński. – Mówi się o wielu elementach, także tych kulturowych i środowiskowych. Musimy przeprowadzić głębsze analizy i badania, szczególnie tam, gdzie młodzież wypadła najsłabiej. Zlecimy je również z wyspecjalizowanym instytucjom zewnętrznym. Tak samo dzieje się w województwie lubuskim, chciałabym nawiązać współpracę z tamtejszym kuratorem oświaty, by zgłębić problem.

Komentarze

Kacze ogłupianie 2024-07-08 16:25:31 Przez 8 lat Kaczyński robił wszystko by zlikwidować edukację w Polsce. Teraz mamy tego skutki.

@Białoruś bis 2024-07-08 15:52:20 Jeszcze wam się te manipulacje nie znudziły? Urzędniczkę czy tego księżula nie spotkało nic, zupełnie nic, co nie spotykałoby wszystkich innych osadzonych. To Ziobro i jego świta tak uprzykrzyli życie osadzonych w ZKach i AŚkach. Teraz pisowcy trafiają do zakładów "umeblowanych" decyzjami ziobry i krzyczą że "tortury". Jak przez 8 lat torturowano wszystkich osadzonych z ziobrowskim błogosławieństwem, to problemu nie widzieliście hipokryci.

@Wit 2024-07-08 15:49:31 Wiesz gdzie możesz sobie wsadzić te manipulacje? Artykuł dotyczy wyników egzaminów ósmoklasistów, nie pierwszoroczniaków. Ta młodzież przez 8 lat "zdobywała wiedzę" według wytycznych ministra Czarnka i jego partyjnych kolegów z pisu. To o czym piszesz nie zdążyło się jeszcze nawet odbić na jednym roczniku a przypisujesz to do 8 lat nauki, które to 8 lat miał sprawdzać egzamin. To system edukacji pod rządami pisu zawiódł, a nie żadna z wymienianych przez ciebie spraw

8 lat 2024-07-08 15:45:10 Tegoroczni ósmoklasiści to pierwszy rocznik na egzaminach, który całą swoją edukację zdobywał pod rządami pisu. Chyba nic dosadniej nie pokazuje stanu mentalnego pisowców, niż te wyniki. Głosujcie dalej na pis, to idiokracja przyjdzie szybciej niż w filmie.

Białoruś bis 2024-07-08 14:40:51 Urzędniczka torturowana w areszcie Bodnarenki! Kobietę aresztowano, podobnie jak głodzonego ks. Olszewskiego w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Pod pozorem konieczności zapewnienia szczególnej ochrony kobieta jest szykanowana m.in. poprzez wielokrotne wybudzanie w środku nocy i zapalanie światła, zbędne i uciążliwe kontrole celi sprowadzające się do robienia bałaganu, czy przez kilkugodzinne puszczenie głośnej muzyki pod celą urzędniczki i niereagowanie na prośby kobiety o jej ściszenie.

2xobiecaćtojak1dać 2024-07-08 14:31:31 Zlikwidowanie lekcji domowych na pewno pomoże...

czytam 2024-07-08 14:28:54 Powoływanie kolejnych PALITKIERÓW / KARIEROWICZÓW/ ??? Do roboty, jeśli ta kadra ma jeszcze ODROBINĘ honoru .DNO .Rodzice kanczali wasze szkały i są durniami . Teraz kolejne pokolenie cymbałów ? Brawo , Nowacka tez nic nie osiągnie.Produkujecie ROBOLI / dla niemców/ ?

Wit 2024-07-08 13:17:05 Haha, a kto zmusi dzieciaka zeby się uczył? Zabrano im prace domowe, lektury zmuszające do myślenia, za chwilę odbierze się ocenę z zachowania, najważniejsze jest elgiebete, kible gender i w doooope ich pocałujta, aha dodam bardziej deprecjonujcie zawód nauczyciela i mniej im płaćcie, program naprawczy zadziała

Oświecenie 2024-07-08 12:57:10 Dedykuję wyniki tym "mędrcom" (także komentującym), którzy twierdzą , że tutaj jest Europa, a we wschodniej Polsce zaścianek. No tak, ale skoro fakty są takie, to tym gorzej dla faktów. Po zniesieniu obowiązkowych prac domowych, czas na zniesienie obowiązku przychodzenia do szkoły. Efekt będzie jeszcze bardziej widoczny.