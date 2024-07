Egzaminy ósmoklasistom wypadły źle. Wyniki z roku na rok gorsze

Młodzież z Zachodniopomorskiego opanowała doły tabeli wyników egzaminu ósmoklasistów - w języku polskim jest na ostatnim, 16 miejscu, z matematyki na 14, natomiast z języka angielskiego na 10 miejscu w kraju. Fot. Dariusz Gorajski

Na razie są tylko zbiorcze dane dla województwa zachodniopomorskiego, ale już wiadomo: tegoroczne egzaminy wypadły ósmoklasistom gorzej niż w zeszłym roku! Z języka polskiego nastolatki z regionu zdały ledwie w 54,99 procentach, matematykę na 45,55 proc., najlepiej młodzież poradziła sobie z językiem angielskim - 64,03 procent. Średnie ogólnopolskie wyniki uczniów przedstawiły się następująco: język polski 61 proc., matematyka 52 proc., język angielski 66 proc. W samym Szczecinie wynik jest wyższy niż średnia ogólnokrajowa: 61,50 proc. młodzież uzyskała z języka ojczystego, z matematyki 55,09 proc. a z języka angielskiego - 72,65 proc.



Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło w województwie zachodniopomorskim ok. 10 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej tym ok. 670 uczniów – obywateli Ukrainy. Sprawdzian wiedzy na koniec podstawówki jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią Covid-19. Od przyszłego roku młodzież nie będzie miała już takiego udogodnienia - wracają egzaminy w oparciu o podstawę programową.

W środę od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU, czyli Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych - podsumowuje Marcjanna Klessa, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, do której należy Zachodniopomorskie.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej - wylicza dyrektorka OKE w Poznaniu. - Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Zaświadczenie o zdanym egzaminie trzeba teraz dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych w elektronicznym systemie naboru - młodzież ma na to czas tylko do piątku, 5 lipca do godz. 15.

(kel)