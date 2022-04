Ktoś majstrował przy numerze VIN

Strażnicy Graniczni z Kołobrzegu, którzy patrolują także drogi województwa pomorskiego, zatrzymali na jego terenie volkswagena Multivana, wobec którego zgodnie z widniejącymi na nim cechami identyfikacyjnymi została orzeczona szkoda całkowita.

Samochód o takim właśnie numerze pojazdu uczestniczył w wypadku drogowym na terenie Niemiec. Zatrzymany w Polsce volkswagen, którego wartość oszacowano na 53 tys. zł, wydał się strażnikom granicznym podejrzany. Dlatego o pomoc zwrócili się do eksperta od badań mechanoskopijnych. To on zauważył, że ktoś ingerował w widniejącym na volkswagenie numerze VIN. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzone jest w kołobrzeskiej Placówce Straży Granicznej. ©℗

(pw)

Fot. Straż Graniczna