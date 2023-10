Kto wymyśli imię dla małego żubra? Woliński Park Narodowy czeka na propozycje

Fot. WPN

Latem tego roku w Zagrodzie Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego na świat przyszło małe żubrzątko – syn Pozowy i Polanina II. Maluch jest stale doglądany przez swoją mamę i zaprzyjaźnia się z resztą stada.

– Wspólnie z rodzicami podjęliśmy decyzję, że nadszedł czas, żeby nadać imię i wpisać do Księgi Rodowodowej Żubrów najmłodszego z gromady, a tutaj nieoceniona będzie państwa pomoc – informuje Małgorzata Bednarska z WPN. – Zatem, podtrzymując wieloletnią tradycję, ogłaszamy konkurs na imię dla żubra i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!

Imiona wszystkich żubrów, zgodnie z rodzinnym obyczajem, zaczynają się od liter PO, od słowa Polska. Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaproponowane imię posiada swoją własną historię bądź nawiązuje do tradycji kraju lub regionu, albo odnosi się do ważnych wydarzeń, mile widziany będzie krótki komentarz opisujący wybór.

Regulamin konkursu na wybór imienia dla żubra WPN 2023 r.:

• Imię żubra musi zaczynać się od sylaby PO.

• Propozycje obraźliwe lub wulgarne nie będą dopuszczone do konkursu.

• Nadesłane propozycje będą weryfikowane w Księdze Rodowodowej Żubrów – jako pierwsze do dalszego etapu będą wybierane imiona dotychczas niewykorzystane.

• Spośród najbardziej unikalnych propozycji zostanie wybranych maksymalnie 10, które zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Wolińskiego Parku Narodowego.

• Wybrane propozycje w drugim etapie konkursu zostaną poddane głosowaniu w sondzie internetowej.

• Wygrana będzie propozycja z największą liczbą głosów.

Swoje propozycje imion dla żubrzątka – samca, należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedudbYfAxoeV97k0wtQKBL2PXKHEM7jneppJX36JI_IsZA2Q/viewform?usp=sf_link do 5 listopada 2023 r. do godz. 12 wraz z ewentualnym komentarzem oraz niezbędnym aktualnym adresem e-mail (konieczny do kontaktu w przypadku wybrania zaproponowanego imienia).

Uczestnik, którego propozycja imienia zostanie wybrana, otrzyma tytuł „Ojca chrzestnego” lub „Matki chrzestnej” żubrzątka, dyplom oraz rodzinne zaproszenie do odwiedzin żubrów w Zagrodzie Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego w ustalonym terminie.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i załącznikami dostępne są na stronie internetowej: www.wolinpn.pl.

(eg)